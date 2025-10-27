Shohei Ohtani rompe récord después de 119 años: Dodgers vence a Blue Jays en el tercer juego de la Serie Mundial

No. Este encuentro se igualó en innings, pero no en tiempo. Pues el 26 de octubre del 2018, los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston jugaron el que hasta ahora sigue siendo el juego más largo (en tiempo) en la historia de la Serie Mundial.Fue un juego de 18 entradas que ganaron los Dodgers 3-2, con un jonrón de Max Muncy y que duró 7 horas y 20 minutos.El juego 3 de ayer que terminó hoy en la madrugada, que ganó Dodgers 6-5 a Toronto, igualó al más largo en entradas (18), pero se quedó corto en tiempo al durar 6 horas y 39 minutos.