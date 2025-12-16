Josué Sánchez, el joven que se llenó de récords en el Campeonato de Piscina Corta 2025: "Este es mi primer trofeo"

La joven promesa hondureña de la natación Josué Gabriel Sánchez, de Delfines Sampedranos, en la categoría juvenil A, logró la enorme labor de imponer 5 nuevos récords nacionales en el reciente Campeonato Nacional de Piscina Corta, realizado en las instalaciones de la Piscina del Complejo Olímpico. El deportista es un apasionado de la natación desde que tenía 8 años de edad cuando presenció un evento nacional en el estadio Olímpico, desde ese instante Josué les pidió a sus progenitores que le apoyaran en su deseo de aprender el deporte.

Sánchez platicó con Diario DIEZ sobre las exigencias en cada competencia, también nos brindó detalles de los logros que lo están catapultando en uno de los futuros abanderados de la selección olímpica que buscara hacer historia los próximos juegos a realizarse en Los Ángeles, California para el 2028.

-- ENTREVISTA CON JOSUÉ SÁNCHEZ --

Vamos a conocer un poquito más de ti, Josué, ¿cómo estás? Contanos qué tal.



Muy bien, la verdad, pero un poco nervioso de estar acá. ¿Por qué nervioso?



Soy una persona bastante reservada. Cuéntanos un poquito, queremos conocer de ti, eres sampedrano, me contabas, ¿hijo único o tienes hermanos?



Tengo dos hermanos menores. ¿También se dedican a la natación?



Bueno, sí, mi hermano, el que está en natación también es sampedranos, y tengo una hermanita. También. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Qué estás estudiando también?



Bueno, pues usualmente mi día empieza a las 4:00 de la mañana, 4:10. Me levanto, me baño, me alisto, voy al gimnasio temprano, alrededor de 4:50 a 6:00 de la mañana. Luego voy a mi casa, me alisto de nuevo, tomo algo, voy a la escuela. Después de la escuela, salgo entre 2:30 y 3, voy de camino a Delfines y entreno de 5 a 7. Luego ya vuelvo a mi casa para hacer las tareas y todo. ¿De lunes a domingo o tienes algún día libre?



El domingo sí ya tengo libre. ¿Cómo le dijiste a papá o quién realmente te inspiró para convertirte en nadador?



Pues realmente, yo no es como que me acuerde, pero mis papás me han dicho que fui yo el que dijo que quería estar en natación y me llamaba a natación. ¿Tus papás se llevaban obviamente a alguna piscina me imagino yo?



Sí, digamos que yo le dije a mis papás porque lo vi en la televisión, si no me equivoco. Luego mi papá me llevó al Olímpico, en el Olímpico vi y mi papá sabía que sí me interesaba, entonces pues ahí fue.

¿Había alguna competencia?



No, simplemente estaban entrenando y a mí me llamó la atención y dije: “Papi, yo quiero aprender a nadar”. ¿A los cuántos años empezaste a nadar?



Aprendí a los ocho años más o menos. Estuve unos tres meses, literalmente aprendí a nadar. Luego paré por cosas de que no me podían llevar y así, y volví ya. No he parado desde 2021. ¿Cómo es hacer eso, la disciplina, que es algo que nos cuesta muchísimo?



Porque tenés que tener constancia, disciplina, porque te toca levantarte a las cuatro de la mañana y a pesar de estar cansado, pues tenés que ir, tenés que ir a hacerlo porque de eso se trata la disciplina.



Bueno, supongo que esto es algo también con lo que he nacido ya, que soy una persona en la que cuando está enfocada en algo no importa cómo me siento, si estoy cansado o simplemente si no lo quiero hacer, simplemente voy porque es la responsabilidad. Y pues al hacer la natación, las cosas que más me hacen feliz, no tengo problemas. ¿Alguna vez has dicho no voy a ir y te quedas en casa?



Digamos, sí lo he pensado, pero después digo como que no voy a lograr nada. Cómo llegas a Delfines Sampedranos o cómo te reclutan a Delfines Sampedranos para que te conviertas en parte de su equipo, porque es un equipo de los más ganadores y más representativos en el país.



Bueno, pues yo empecé a nadar en el Olímpico, en la municipalidad, pero a partir de una competencia en la que no tuve los resultados esperados, hablé con mi mamá y le dije que quería estar con Delfines. Delfines son los mejores en realidad. Entonces simplemente mi mamá me dijo que ellos también lo habían pensado y todos coincidimos. A la semana siguiente ya estábamos. Contame de esa mala experiencia, porque te sentís y no sacaste los resultados. ¿Qué fue lo que pasó realmente?



Era un nacional individual, en la misma piscina de Delfines, y este era mi primer nacional individual. Vinieron dos personas en mi categoría de Estados Unidos, entonces yo recién llevaba poco tiempo nadando y los admiraba. Al mismo tiempo, esa admiración me daba miedo. Recuerdo que me ponía muy nervioso y simplemente subí mis tiempos, no tuve los resultados que quería. Fue un poco frustrante no poder hacer las cosas como debo, cuando debo, y ahí fue cuando me la dejé. ¿Y te cambiaste obviamente a qué nivel? ¿Cuál ha sido el mayor consejo que has recibido de tus entrenadores ahí en Delfines?



Bueno, pues simplemente ha sido no hacerme menos o creerme incapaz de lo que soy, ya que muchas veces podemos ir a competencias internacionales y ver como ídolo a una persona, y en realidad eso no es del todo bueno cuando vas a competir, ya que sentís que es invencible. Entonces yo creo que uno de los mayores consejos es que nos hagamos sentir capaces, tanto como las demás personas. ¿Y eso te ha generado algún tipo de bloqueo, que le llaman así, a la hora de entrar a la piscina, que te haga sentir que no lo vas a lograr porque el otro está mejor?



Sí, de hecho, en mi primera competencia internacional.

¿Qué pasó ahí? Cuéntame.



Fue en El Salvador 2023, en el CCC Camp. Yo voy a dar mi primera prueba y veo que todos son súper grandes, súper altos, más marcados y con más experiencia que yo. Ahí entraron las dudas y el miedo, y me fue mal. Me di por vencido incluso antes de tirarme al agua. ¿En serio?



Sí, me puse a llorar. Esa fue una de mis peores competencias. Igual era la primera, son cosas que pueden pasar normalmente cuando vas a un escenario grande, porque con solo ver la piscina y la organización uno queda impactado, al no ser lo que ve acá usualmente. ¿Y quién fue la persona que se te acercó y te dijo “vamos, tú puedes”?



Bueno, pues siempre para apoyarme y alentarme han estado mis papás. Gracias a Dios siempre he tenido a mis papás en las competencias internacionales, nunca me han faltado. Siempre han intentado estar ahí conmigo y esa vez fueron ellos los que se sentaron conmigo y me dijeron que todo estaba bien, que era la primera vez y que eran cosas que podían pasar, pero que no por eso mi carrera se iba a terminar. ¿Cuál es el mayor consejo que has recibido de papá y mamá?



Bueno, mi papá simplemente me ha dicho que no sobre piense las cosas, que ya entrené y me he estado preparando mucho tiempo para la competencia. Una vez que estoy parado en el bloque de salida, que intente disfrutar. Como mi papá dice, una vez que estamos parados en el bloque de salida todos estamos iguales, todos tenemos el mismo miedo, la misma presión, la misma adrenalina, estamos en las mismas condiciones, así que todos somos capaces de lo mismo. Vamos a mencionar tus récords, vamos a hablar también de esas medallas. 50 metros pecho, récord anterior 33.10, nuevo récord impuesto 31.53. 100 metros pecho, récord anterior del mismo, también un nuevo récord impuesto de 1:08.13. 200 metros pecho, 50 metros mariposa, también parte de los récords de Josué Gabriel Sánchez, este atleta sampedrano que recientemente en una competencia nacional hiciste cinco récords. ¿Cómo te preparaste para ello y qué significa para ti decir bueno, tengo cinco récords y sin acorta?



Esto es algo que veníamos viendo desde mediados de año para esta competencia con mi entrenador, con mis papás e incluso con amigos míos, ya que nosotros nos habíamos propuesto dejar reescrita la categoría, ya que era nuestro último año y queríamos dejar nuestros nombres escritos en Juvenil A. Entonces, al ser ese nuestro último año, nos habíamos propuesto romper la mayor cantidad de récords posibles, cada uno. Bueno, háblame entonces de esas medallas. No han sido en vano esa preparación, esas desveladas o esas madrugadas, mejor dicho, porque también te desvelas me imagino haciendo tus tareas, porque estás a punto de finalizar prácticamente la carrera.



Este año y otro. ¿Y ya terminaste y vas a seguir, cuál es tu mayor sueño, por ejemplo, en la natación?



Pues yo quisiera representar a Honduras en el mayor nivel posible, de lo que no se ha hecho aún. Sería clasificar a los Juegos Olímpicos con marca, que es como la primera fase, se podría decir, algo que no se ha logrado ya que los nadadores hondureños han ido como invitados, como una federación invitada. Entonces uno de mis primeros pasos sería lograr la marca como mínimo olímpico. Que es en el 2028, o sea, tenés tiempo entonces para hacerlo. ¿Cuál es esa marca, por ejemplo?



En el 200 pecho está en 2:09 y en el 100 pecho en 59 segundos. ¿A quién admiras, Josué? ¿Quién es tu modelo a seguir?



Bueno, digamos más que admirar a nadadores en sí, admiro más a los entrenadores y a sus métodos de entrenamiento, que son exigentes o parecen combatir la lógica, pero en realidad son de las cosas más inteligentes que se pueden hacer. Háblanos un poquito de cada uno de ellos. Este trofeo, ¿dónde te lo ganaste?



Bueno, este trofeo es de ahorita, del Nacional Piscina Corta. De hecho, este es mi primer trofeo de primer lugar. ¿Qué tal esa experiencia en Colombia? Porque muchos atletas vinieron hablando maravillas de lo que había sido Colombia, esas representaciones.



Bueno, de hecho, Colombia fue solo una semana después de los Juegos Centroamericanos, entonces fue una competencia donde todos nos sentíamos bastante cansados. A mí y a mi grupo de compañeros de vuelo nos tocó un viaje bastante cansado, ya que el viaje empezó un día anterior al mediodía y llegamos luego a las siete de la mañana, y quince minutos después ya estábamos en la piscina porque teníamos que competir. ¡Wow! No tuvieron prácticamente tiempo de descanso. ¿Cuánto normalmente se debe descansar para pruebas tan difíciles o tan exigentes?



Digamos, lo perfecto sería una semana, pero algo con lo que uno estaría cómodo sería con dos o tres días antes de la competencia, ya que hay tiempo para adaptarse a la piscina. ¿Cuántas horas hay que descansar? ¿Siempre las ocho horas que se exige prácticamente, de seis a ocho horas?



Bueno, con ocho horas ya, si logra como diez horas, eso sería perfecto.