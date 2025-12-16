Josué Sánchez, el joven que se llenó de récords en el Campeonato de Piscina Corta 2025: "Este es mi primer trofeo"

La joven promesa hondureña de la natación <b>Josué Gabriel Sánchez</b>, de <b>Delfines Sampedranos</b>, en la categoría juvenil A, logró la enorme labor de imponer 5 nuevos récords nacionales en el reciente <b>Campeonato Nacional de Piscina Corta</b>, realizado en las instalaciones de la Piscina del Complejo Olímpico.El deportista es un apasionado de la natación desde que tenía 8 años de edad cuando presenció un evento nacional en el estadio Olímpico, desde ese instante Josué les pidió a sus progenitores que le apoyaran en su deseo de aprender el deporte.