Dimasa Ford presenta la nueva Ford Maverick® Híbrida My25 en exitoso Open House

La innovadora pick up Ford Maverick® representa más que una pickup: es una nueva forma de entender la movilidad con más confort, conveniencia, economía y tecnología.

  • Dimasa Ford presenta la nueva Ford Maverick® Híbrida My25 en exitoso Open House

    Ford Maverick® es idea para quienes combinan la vida urbana con escapadas al aire libre de fin de semana, ofreciendo versatilidad, potencia y conectividad.

2025-08-07

Dimasa Ford celebró un exitoso Open House para presentar la innovadora pick up Ford Maverick® Híbrida MY25, en un ambiente vibrante de estilo, tecnología y espíritu vanguardista.

El evento reunió a clientes, medios de comunicación e invitados especiales, quienes pudieron conocer de cerca esta nueva Pickup que redefine la movilidad moderna.

Durante la jornada, los asistentes exploraron las múltiples ventajas de la Maverick®, desde su diseño moderno, motorización potente y ágil, hasta su cómodo y espacioso interior para cinco pasajeros, entre muchas otras características.

Ford Maverick® cuenta con un diseño moderno, motorización potente y ágil, además de un cómodo y espacioso interior para cinco pasajeros.

Maverick fue diseñada para quienes combinan la vida urbana con escapadas al aire libre de fin de semana, ofreciendo versatilidad, potencia y conectividad.

La nueva Ford Maverick® XLT cuenta con un eficiente motor híbrido de última generación para máxima economía de combustible, y la característica de ser EcoBoost® turbo, ideal para quienes buscan mayor desempeño.

Además, los invitados disfrutaron conocer su sistema de cinco modos de manejo, logrando adaptarse a todo tipo de terreno.

Antonio Palacio, Director Comercial de Grupo Flores, invitó a los hondureños a descubrir el innovador, cómodo y poderoso Maverick.

Su avanzada conectividad inalámbrica SYNC4 ofrece manos libres a teléfono smartphone con Apple CarPlay y Android Auto. Además de altos sistemas de seguridad como asistencia pre-colisión AEB, alarmas multiproposito, entre otras medidas.

“Este evento fue una excelente oportunidad para que vivieran la experiencia Maverick® y conocieran todo lo que este modelo ofrece para adaptarse a diferentes estilos de la vida moderna. Desde hoy invitamos a todos nuestros clientes y amigos de todo el país a visitarnos en Dimasa Ford y conocer el innovador, cómodo y poderoso Maverick”, expresó Antonio Palacio, Director Comercial de Grupo Flores.

Colaboradores de Dimasa Ford están listos para atender a los clientes.

Con este lanzamiento, Dimasa Ford reafirma su liderazgo en el sector automotriz hondureño, apostando por la innovación, el cuidado del ambiente y la cercanía con sus clientes. Ford Maverick® representa más que una pickup: es una nueva forma de entender la movilidad con más confort, conveniencia, economía y tecnología.

Comenzá a vivir tus mejores días a bordo de la nueva Ford Maverick® MY25.

Ejecutivos de Dimasa Ford, en la tienda de Tegucigalpa.

Para más información sobre versiones, tecnología y disponibilidad, visitá: Dimasa Ford – El Motor de una Nueva Generación, ubicada en Residencial El Trapiche, calle principal, Tegucigalpa. Honduras.

Teléfono (504) 2216-4048, o en las redes sociales: @dimasaford Sitio web: https://www.dimasaford.com/

