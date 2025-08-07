Dimasa Ford presenta la nueva Ford Maverick® Híbrida My25 en exitoso Open House

Maverick fue diseñada para quienes combinan la vida urbana con escapadas al aire libre de fin de semana, ofreciendo versatilidad, potencia y conectividad. La nueva Ford Maverick® XLT cuenta con un eficiente <b>motor híbrido de última generación </b>para máxima economía de combustible, y la característica de ser EcoBoost® turbo, ideal para quienes buscan mayor desempeño. Además, los invitados disfrutaron conocer su <b>sistema de cinco modos de manejo</b>, logrando adaptarse a todo tipo de terreno.