La respuesta final de Mauricio Dubón a Nicaragua para el Clásico Mundial 2026 y revela la charla que tuvo con Dusty Baker

Sobre la competencia interna y la llegada de nuevos jugadores a la plantilla, el hondureño fue contundente: “Aquí lo más importante es ganar la Serie Mundial, y toda persona que pueda ayudarnos será bienvenida”.

A nivel individual, el pelotero de San Pedro Sula se propuso una misión muy clara para esta campaña: mantenerse sano y disponible para cuando “llegue la hora cero”. Su prioridad es estar saludable para poder aportar al equipo cada vez que el mánager lo necesite, confesó.

Dubón también resaltó cómo la paternidad ha influido en su vida dentro y fuera del diamante. “Todo cambia. Uno ya no juega solo por uno mismo. La familia cambia la perspectiva”, señaló el jardinero, quien destacó el papel de su hijo para mantener sus emociones bajo control. “Cuando llego a la casa me desenfoco del béisbol; mi hijo no sabe si me fue bien o mal, él está contento de verme, entonces se me olvida rápido si me va bien o me va mal y me puedo enfocar al día siguiente”.