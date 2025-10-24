¡Escándalo! El FBI desmantela dos redes de juego y apuestas ilegales vinculadas con la NBA y la mafia; los jugadores acusados

Las autoridades estadounidenses anunciaron este jueves el arresto de 37 personas, entre ellas dos figuras de la NBA, el jugador Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups, en dos investigaciones separadas relacionadas con apuestas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia, respectivamente.

En el caso de las partidas ilegales de póquer en las que está implicado Billups, en la actualidad entrenador de los Portland, Trail Blazers de la NBA, se utilizaron tecnologías sofisticadas: desde mesas con rayos X para leer las cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para distribuir cartas a determinados jugadores.

El director del FBI, Kash Patel, anunció los arrestos en una conferencia de prensa en la que afirmó que las operaciones de juego ilegal y para amañar los resultados han durado varios años.

"El fraude es alucinante", dijo Patel, quien describió una amplia panoplia de delitos: estafa informática, extorsión, robo con intimidación y juego y apuestas ilegales.

Patel también vinculó el fraude con algunas de los principales grupos mafiosos del país.

"No solo hemos desmantelado el fraude que estos delincuentes cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también pusimos en marcha y ejecutamos un proceso judicial contra la Cosa Nostra para incluir las familias delictivas Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese", explicó.