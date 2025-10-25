Un mexicano opacó a Ohtani: Blue Jays de Toronto recetan paliza a los Dodgers en el primer juego de la Serie Mundial

Addison Barger pegó un grand slam y el mexicano Alejandro Kirk bateó un vuelacercas de dos carreras para que los Azulejos de Toronto vencieran por paliza 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles este viernes en el primer partido de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.La victoria de los Azulejos (1-0) en el Rogers Centre de Toronto, fue su primer triunfo desde que conquistaron la Serie Mundial en 1993, bajo la dirección de Cito Gaston, quien hizo el picheo de honor previo al inicio del partido.