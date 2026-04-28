Sebastián Sawe: Del Valle del Rift a la cima del mundo; la forja de un campeón indomable

Antes de la carrera, <b>Sawe </b>apostó por lo simple: pan con miel como combustible, una tradición tan básica como poderosa en el atletismo keniano. En sus pies, lucía las modernas zapatillas <b>Adidas Adizero</b> <b>Adios Pro Evo 3</b>, ultraligeras y diseñadas para devolver energía en cada zancada, símbolo de una nueva era donde la tecnología también corre junto al atleta.<b>Sawe </b>no solo representa una victoria individual. Es parte de una generación que ha convertido a Kenia en sinónimo de resistencia, velocidad y dominio en las grandes distancias. Se trata de una hegemonía que no solo se siente en <b>Europa</b>, sino también en suelo hondureño.