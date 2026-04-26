¡Historia en el atletismo! El keniano Sabastian Sawe bate el récord mundial de maratón con 1h59:30

La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres componentes del podio más el campeón olímpico, Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta, hasta el kilómetro 30, cuando empezaron a ampliarse las diferencias, que se hicieron, sobre todo, palpables a partir del kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario.Fue en ese momento cuando, con una brecha de varios segundos sobre Kiplimo y conscientes de que la victoria se decidiría entre ellos, el ritmo aumentó y empezó a ser real la posibilidad de bajar de las dos horas.A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón con un tiempo nunca visto y que supone un paso adelante en la maratón y una histórica barrera derribada.Steve Cram, comentarista en la BBC y antiguo campeón del mundo, se deshizo en elogios hacia una prueba que entra de lleno en los libros de la historia.