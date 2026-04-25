Liga de Ascenso: Hoy se conocen a los primeros tres semifinalistas, un gigante busca una remontada de leyenda

A las 3:30 pm, en el estadio Filiberto Meléndez de la comunidad de Río Lindo, el Brasilia recibe a Real Sociedad, uno de los clubes que llegó como mucho favoritismo al cruce.

Hoy comienzan los juegos de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras, se realizarán tres duelos y este domingo el otro choque.

Sin embargo, en la ida realizada en Tocoa la Academia Verdeamarilla los goleó con un 4-0 y solo una remontada épica le dará el pase a los Aceiteros.

Mientras que en el estadio Municipal Ceibeño de la ciudad de La Ceiba, el Vida se enfrenta al peligroso Hondupino donde solamente uno celebará.

En el primer choque realizado en la comunidad oriental de Trojes, el Hondupino triunfó por 1-0 sobre a los Cocoteros y esta noche no habrá tregua.

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A la misma hora, pero en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí, El Paraíso, el Estrella Roja se mide contra Pumas FC. La ida en tierras Pateplumas fue de 1-1. Los locales defienden su título del pasado torneo Apertura.

Mientras que la jornada dominical tiene el único juego entre Santo Domingo Savio y Arsenal Sao, será desde las 3 de la tarde en el estadio Sergio Reyes de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Los Toros copanecos ganaron la ida por 2-1.

El campeón del torneo Clausura se medirá al Estrella Roja, rey del Apertura, en la finalísima por el boleto a la primera división de Honduras. Si el mismo club es bicampeón, asciende de forma automática.



CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE ASCENSO



SÁBADO 25 DE ABRIL

3:30 pm Brasilia FC vs Real Sociedad (4-0)

7:00 pm Vida vs Hondupino FC (0-1)

7:00 pm Estrella Roja vs Pumas FC (1-1)



DOMINGO 26 DE ABRIL

3:00 pm Domingo Savio vs Arsenal SAO (2-1)