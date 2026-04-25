Liga de Ascenso: Hoy se conocen a los primeros tres semifinalistas, un gigante busca una remontada de leyenda

Hoy comienzan los juegos de vuelta de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/confirmado-dias-horarios-cuatro-partidos-vuelta-cuartos-final-liga-de-ascenso-honduras-EI30297650" target="_blank">cuartos de final</a></b> del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras, se realizarán tres duelos y este domingo el otro choque.A las 3:30 pm, en el <b>estadio Filiberto Meléndez </b>de la comunidad de Río Lindo, el Brasilia recibe a Real Sociedad, uno de los clubes que llegó como mucho favoritismo al cruce.