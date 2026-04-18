Vida y Real Sociedad se estrellan y quedan al borde del abismo en el inicio de los cuartos de final del Ascenso

El balón rodó primero a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio Raúl Moncada de la comunidad de Trojes, El Paraíso, donde el Vida visitó al Hondupino.

Los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras están en marcha, este sábado 18 de abril iniciaron y con sorpresas de la mano.

La Familia Verde se agiganta cuando juega en el oriente de Honduras y lo demostró ante los Cocoteros, fuertes candidatos para lograr el boleto a la primera división.

A los 68 minutos Luis Reyes fue el anotador del único gol del encuentro y Hondupino pegó primero en el cruce buscando el boleto a las semifinales de la Liga de Plata. El próximo fin de semana es la vuelta en La Ceiba.

En el otro encuentro sabatino de los cuartos de final, Real Sociedad le hizo los honores al CD Brasilia en el estadio Francisco Martínez de la ciudad de Tocoa, Colón.

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Sin embargo, la Canarinha sorprendió a propios y extraños con el desenlace de la primera parte con una ventaja de 0-2 y posteriormente salieron triunfantes con marcador de 0-4.

Luis Medina, Emmanuel Cadavid, Patrick Palacios y Luis Contreras fueron los autores de los goles de los Auriverdes y el próximo fin de semana tratarán de evitar una remontada épica de los Aceiteros.

La fiesta de los cuartos de final seguirá este domingo 19 de abril, primero en el estadio Francisco Gaitán Agüero de la comunidad de Cantarranas, Francisco Morazán, el Arsenal Sao se medirá al histórico Deportes Savio.

Y en el estadio Municipal de la comunidad de Las Vegas, Santa Bárbara, el Pumas FC tratará de hacerse sentir como local frente al vigente monarca del pasado torneo Apertura, Estrella Roja.

Se resalta que el monarca del Apertura se medirá al rey del Clausura en una finalísima donde el vencedor logrará el boleto a la Liga Hondubet. Si el mismo club logra la corona en ambos campeonatos obtendrá el pasaje de forma automática.



DUELOS DEL DOMINGO (JUEGOS DE IDA)

Arsenal Sao vs Deportes Savio 3:00 pm

Pumas vs Estrella Roja 4:00 pm