Jugador del Brasilia está sano y salvo tras salir en ambulancia: "Lo trasladaron de emergencia"

<b>Diario DIEZ</b> se contactó con el entrenador, Freddy Escobar, quien narró el momento de tensión que vivieron esa noche, también explicó cuál fue el resultado médico que brindó la clínica sobre el estado de salud y lo que provocase el problema respiratorio que sufrió."Nosotros estábamos en la cancha cuando los compañeros notaron la situación y llamaron al cuerpo de bomberos para que lo atendieran. Después, cuando se lo llevaron, hubo incertidumbre", contó Escobar en el momento que el jugador fue auxiliado dentro del inmueble deportivo.Y añadió, "Julián hizo un enorme esfuerzo durante el partido. Él presentaba molestias, decía que le dolía la cabeza y que vomitó en una ocasión. Aun así, no se quería salir del juego. Al final tuvo un desgaste que le provocó una dificultad para respirar, ahí recibió los primeros auxilios".