Jugador del Brasilia está sano y salvo tras salir en ambulancia: "Lo trasladaron de emergencia"

El Brasilia de Río Lindo sueña con lograr el ascenso a la primera división del fútbol hondureño, prueba de ello fue eliminar el pasado domingo a Boca Juniors ganando ambos partidos de la llave en los octavos de final de la Liga de Ascenso . Pese al triunfo, no todo fue alegría esa noche para los de Río Lindo, ya que tras que finalizará el partido, el jugador Julián Ávila salió del terreno de juego con complicaciones para respirar, levantando temor entre los aficionados que asistieron al estadio y sus compañeros.

Diario DIEZ se contactó con el entrenador, Freddy Escobar, quien narró el momento de tensión que vivieron esa noche, también explicó cuál fue el resultado médico que brindó la clínica sobre el estado de salud y lo que provocase el problema respiratorio que sufrió. "Nosotros estábamos en la cancha cuando los compañeros notaron la situación y llamaron al cuerpo de bomberos para que lo atendieran. Después, cuando se lo llevaron, hubo incertidumbre", contó Escobar en el momento que el jugador fue auxiliado dentro del inmueble deportivo. Y añadió, "Julián hizo un enorme esfuerzo durante el partido. Él presentaba molestias, decía que le dolía la cabeza y que vomitó en una ocasión. Aun así, no se quería salir del juego. Al final tuvo un desgaste que le provocó una dificultad para respirar, ahí recibió los primeros auxilios". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE