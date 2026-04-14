¿Y Diego Vázquez? Así es el presente y las estadísticas del técnico en su aventura por Nicaragua

El exarquero fue contratado como el principal del Real Estelí para este primer semestre del 2026 en el equipo de gran crecimiento en los últimos años a nivel centroamericano y de la Concacaf que busca volver al plano internacional.

Diego Vázquez, técnico argentino con pasado glorioso en el Motagua y un antecedente positivo al frente de la Selección de Honduras , vive su primera aventura en Nicaragua.

De la mano de Diego Vázquez, El Tren del Norte afronta en estos momentos el torneo Clausura de la Liga de Nicaragua donde compite con otros nueve clubes.

En el campeonato de Nicaragua el sistema de clasificación cuenta con los dos primeros lugares clasificados de forma directa a las semifinales y otros cuatro equipos jugando la ronda de repechajes para encontrar a los otros dos semifinalistas.

En estos momentos el Real Estelí se ubica en el primer lugar del campeonato con 33 puntos, misma cantidad que tiene el Diriangén, pero El Tren del Norte tiene mejor diferencia de goles.

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De 15 jornadas disputadas, Real Estelí ha celebrado 10 triunfos, tres empates y dos derrotas. Con 36 goles a su favor y 13 en contra, tiene una diferencia positiva de +23.

El boleto directo a la semifinales lo tienen en la mano y lo pueden lograr este miércoles 15 de abril cuando se enfrenten al Walter Ferreti desde las 7 de la noche por la jornada 16.