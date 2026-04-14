¿Y Diego Vázquez? Así es el presente y las estadísticas del técnico en su aventura por Nicaragua

Diego Vázquez, técnico argentino con pasado glorioso en el Motagua y un antecedente positivo al frente de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">Selección de Honduras</a></b>, vive su primera aventura en Nicaragua.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/diego-vazquez-sorpresa-real-esteli-nicaragua-entrenamiento-bajas-fichajes-GK28771610" target="_blank">El exarquero fue contratado</a></b> como el principal del Real Estelí para este primer semestre del 2026 en el equipo de gran crecimiento en los últimos años a nivel centroamericano y de la Concacaf que busca volver al plano internacional.