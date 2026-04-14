Presidente del Victoria tras irse a golpes con aficionado en las gradas: "Fui objeto de una ofensa..."

Javier Cruz , mandamás de la Jaiba Brava, fue grabado en las gradas del estadio Municipal Ceibeño en una pelea con un fanático del conjunto lechero, todo esto mientras al fondo se desarrollaba el juego cumbre por la permanencia en la élite catracha.

Como nunca antes visto en el fútbol de Honduras un presidente de primera división se fue a los puños con un aficionado, todo ocurrió en el juego que protagonizaron Victoria y CD Choloma este lunes 13 de abril en La Ceiba por la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

CD Choloma estaba goleado a Victoria en esos momentos y reportes desde los hechos indican que el aficionado llegó a encarar al presidente Javier Cruz, lo agredió y el mandamás de los lecheros reaccionó defendiendo su integridad.

El encuentro finalizó con marcador favorable al CD Choloma por 5-2 ante Victoria, que dejó al conjunto ceibeño al borde de perder la categoría en primera división.

Cuentan con 27 puntos y los maquileros con 31 unidades en la tabla general, pero los jaibos tienen 5 juegos pendientes y los cholomeños 3 partidos por disputar.

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Luego del incidente, el presidente Javier Cruz emitió un comunicado por las redes sociales del Victoria, lamentando lo ocurrido y disculpándose por todo lo ocurrido en las gradas del estadio Municipal Ceibeño en los momentos complicados que atraviesa el club en la cancha como en lo económico.



COMUNICADO DEL PRESIDENTE JAVIER CRUZ



Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el estadio. Durante el partido, fui objeto de una ofensa por parte de un aficionado, situación que me llevó a reaccionar de una manera que reconozco no fue la correcta.



Asumo completamente mi responsabilidad por haber tomado la decisión de enfrentarme, y lamento profundamente lo ocurrido.



También quiero pedir disculpas a todos los aficionados que estuvieron presentes, ya que mi comportamiento no representa los valores que debemos mantener dentro y fuera del campo.



Todos formamos parte de este mismo equipo y compartimos el mismo objetivo. Sigamos remando juntos en la misma dirección, con respeto y compromiso. Reitero mis disculpas a la afición y al público en general.