Presidente del Victoria tras irse a golpes con aficionado en las gradas: "Fui objeto de una ofensa..."

Como nunca antes visto en el fútbol de Honduras un presidente de primera división se fue a los puños con un aficionado, todo ocurrió en el juego que protagonizaron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/victoria-vs-choloma-envivo-online-descenso-liga-nacional-honduras-MG30149261" target="_blank">Victoria y CD Choloma</a></b> este lunes 13 de abril en La Ceiba por la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.<b>Javier Cruz</b>, mandamás de la Jaiba Brava, fue grabado en las gradas del estadio Municipal Ceibeño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/presidente-equipo-liga-nacional-pleito-golpes-partido-aficionado-CH30150637" target="_blank">en una pelea con un fanático</a></b> del conjunto lechero, todo esto mientras al fondo se desarrollaba el juego cumbre por la permanencia en la élite catracha.