Futbolistas del Juticalpa FC dan ultimátum a su junta directiva por tema económico, ¿cuál es la advertencia?

Los problemas económicos siguen siendo el pan del día a día en la Liga Nacional y el protagonista de este articulo es el Juticalpa FC, quien suma varios salarios atrasados a los miembros de su plantilla y es por eso que los jugadores tomaron una decisión.

Según pudo conocer DIEZ mediante fuentes en lo interno de la institución, los futbolistas del cuadro Canechero cansados de hacer espera para que la junta directiva le cancele salarios pendientes decidieron poner un ultimátum y así hacer sentir sus inconformidades.



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Nos comentan que hay algunos chicos que acumulan hasta ocho meses sin ver pago, Hay otros que entre cinco y tres. Mientras que los que tienen mayor renombre ven dinero, pero porcentualmente y están bajo promesa que el resto será depositado.