Tabla de posiciones: Marathón se recupera y Olimpia tiene a tiro bajarse a Real España ¿Puede ser líder hoy?

Este encuentro fue un triunfo para el Monstruo Verde con la anotación del delantero Odín Ramos. De esta forma se quedan en la quinta posición con 27 puntos, misma cantidad que Olancho FC.

Comenzó la jornada 19 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, el primer encuentro lo celebraron Génesis PN y Marathón en el estadio Roberto Suazo Córdova.

Hoy sigue la actividad con el enfrentamiento en el estadio Rubén Deras donde el CD Choloma recibe al Olimpia, quien tiene la posibilidad de ser líder.

El León llega con 29 puntos en la tercera posición, Real España es segundo con 31 y Motagua es líder del campeonato con 32 unidades en el torneo Clausura.

En caso que Olimpia logre la victoria lo colocará en la segunda plaza, pero si gana con más de cuatro goles a su similar de CD Choloma, el conjunto blanco pasará a ser líder.

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Para este domingo 19 de abril la actividad de la fecha 19 continuará con tres duelos. El primero a las 3 de la tarde en Puerto Cortés cuando Platense reciba a los Lobos de la UPNFM.

Mientras que a las 5:15 pm, el Motagua y Juticalpa FC se medirán en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, pero será un choque a puertas cerradas. Esto debido a la suspensión para el Ciclón Azul tras la pelea de barras del pasado domingo 12 de abril.

Y todo se cierra cuando a las 7:30 pm, los Potros del Olancho FC reciban en su casa al Victoria, club que está necesitado de puntos por la tabla general donde trata de evadir el descenso.



TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA