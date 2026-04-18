Tabla de posiciones: Marathón se recupera y Olimpia tiene a tiro bajarse a Real España ¿Puede ser líder hoy?

Comenzó la jornada 19 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, el primer encuentro lo celebraron Génesis PN y Marathón en el estadio Roberto Suazo Córdova.Este encuentro <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-genesis-marathon-monstruo-sin-margen-error-ante-caninos-en-la-paz-KC30235438" target="_blank">fue un triunfo para el Monstruo Verde</a></b> con la anotación del delantero Odín Ramos. De esta forma se quedan en la quinta posición con 27 puntos, misma cantidad que Olancho FC.