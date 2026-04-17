¡Penoso! La razón por la que las Reservas del Motagua tuvieron que cambiarse en la calle previo al clásico ante Marathón

Marathón y Motagua han empatado sin goles en el Yankel Rosenthal por la fecha 16 del Torneo de Reservas del fútbol hondureño.

Un resultado positivo para ambos equipos que aspiran a clasificarse a la siguiente fase. El equipo verdolaga alcanzó los 32 puntos con 15 fechas disputadas y se mantiene en el segundo lugar.

Mientras que el Motagua, que tiene un partido menos, llegó a los 26 puntos y se acerca a Platense (28 pts) por el tercer lugar de la tabla en general.

Sin embargo, en la previa del clásico de las 'Emes', se vivió un hecho lamentable donde ratifica el mal momento que está viendo el fútbol de Honduras hasta en estas categorías.