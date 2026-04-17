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¡Penoso! La razón por la que las Reservas del Motagua tuvieron que cambiarse en la calle previo al clásico ante Marathón

Una de las páginas más famosas del Motagua ha revelado lo inesperado que pasó antes del inicio del clásico contra Marathón por el torneo de reservas.

  • ¡Penoso! La razón por la que las Reservas del Motagua tuvieron que cambiarse en la calle previo al clásico ante Marathón

    Una de las páginas más famosas del Motagua ha revelado lo inesperado que pasó antes del inicio del clásico contra Marathón por el torneo de reservas.

     Johan Raudales
2026-04-17

Marathón y Motagua han empatado sin goles en el Yankel Rosenthal por la fecha 16 del Torneo de Reservas del fútbol hondureño.

Un resultado positivo para ambos equipos que aspiran a clasificarse a la siguiente fase. El equipo verdolaga alcanzó los 32 puntos con 15 fechas disputadas y se mantiene en el segundo lugar.

Mientras que el Motagua, que tiene un partido menos, llegó a los 26 puntos y se acerca a Platense (28 pts) por el tercer lugar de la tabla en general.

Sin embargo, en la previa del clásico de las 'Emes', se vivió un hecho lamentable donde ratifica el mal momento que está viendo el fútbol de Honduras hasta en estas categorías.

INCIDENTE PENOSO PREVIO AL PARTIDO

LokoxMotagua, una de las páginas más famosas del club, ha revelado lo inesperado que pasó antes del inicio del clásico contra Marathón, donde los jugadores del Motagua tuvieron que cambiarse en la calle.

"Hoy se dio un penoso incidente en la cancha de @CDMarathon . Motagua Reservas llegó temprano a la sede del local para cambiarse y hacer calentamiento. El club sede se negó abrir los portones para el ingreso de nuestros muchachos y se tuvieron que cambiarse en la calle", explicó en las páginas.

Diario Diez confirmó esta noticia y se revela que fue porque el utilero del club verdolaga no encontraba las llaves de los camerinos y tuvieron que recurrir a esa emergencia. Sin embargo, al final del partido los jugadores si se terminaron cambiándose en el camerino respectivos.

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn