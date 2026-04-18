EN VIVO Génesis vs Marathón: Ya rueda el balón en el estadio Roberto Suazo Córdova entre Caninos y Monstruo Verde

Hoy comienza la jornada 19 del torneo Clausura de la Liga Hondubet en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz donde Génesis PN recibe a un Marathón que está con la urgencia de ganar para no meterse en problemas por un boleto a la liguilla. Sigue el Minuto a Minuto.



MINUTO A MINUTO DEL JUEGO EN LA PAZ



MINUTO 2: Centro venenoso enviado por Alexy Vega y despeja con todo el delantero Ángel Tejeda.



¡Comenzó el juego! Génesis PN y Marathón se están enfrentando en el estadio Roberto Suazo Córdova.



El 11 de Marathón: César Samudio, Lester Cárcamo, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez, Odín Ramos, Alexy Vega y Nicolás Messiniti.



El 11 de Génesis PN: Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca, Juan Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Roger Sander, Jeffry Miranda, Daniel Meléndez, Joshua Nieto, Kevin Pérez y Ángel Tejeda.



Marathón es quinto en el presente campeonato con 24 puntos. Mientras que Génesis PN es octavo con 16 unidades.



El árbitro designado para impartir justicia es Selvin Brown, acompañado por Kevin Zepeda, Manuel Aguilar y Darwin Gómez.