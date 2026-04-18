EN VIVO Génesis vs Marathón: Ya rueda el balón en el estadio Roberto Suazo Córdova entre Caninos y Monstruo Verde

Hoy comienza la jornada 19 del torneo Clausura de la <u><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Hondubet</a></b></u> en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz donde Génesis PN recibe a un Marathón que está con la urgencia de ganar para no meterse en problemas por un boleto a la liguilla. <b>Sigue el Minuto a Minuto.<br /><br />MINUTO A MINUTO DEL JUEGO EN LA PAZ<br /><br />MINUTO 2: </b>Centro venenoso enviado por Alexy Vega y despeja con todo el delantero Ángel Tejeda.<br /><br /><b>¡Comenzó el juego! </b>Génesis PN y Marathón se están enfrentando en el estadio Roberto Suazo Córdova.<br /><br /><b>El 11 de Marathón: </b>César Samudio, Lester Cárcamo, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez, Odín Ramos, Alexy Vega y Nicolás Messiniti.<br /><br /><b>El 11 de Génesis PN: </b>Dayan Rodríguez, Christopher Fonseca, Juan Mosquera, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Roger Sander, Jeffry Miranda, Daniel Meléndez, Joshua Nieto, Kevin Pérez y Ángel Tejeda.<br /><br />Marathón es quinto en el presente campeonato con 24 puntos. Mientras que Génesis PN es octavo con 16 unidades.<br /><br />El árbitro designado para impartir justicia es Selvin Brown, acompañado por Kevin Zepeda, Manuel Aguilar y Darwin Gómez.