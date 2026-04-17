El FVS, una herramienta que divide opiniones en la Liga de Honduras: “Positivo, pero el ser humano la hace ver negativo”

Cuando algo nuevo llega a un lugar siempre se despiertan las opiniones con diversos puntos de vista y con la llegada del FVS (Football Video Support) a la Liga Nacional no fue la excepción, a unos les ha parecido una herramienta demasiado útil, pero otros lo ven como algo poco efectivo. Para entrar en contexto el instrumento arbitral sirve para que los réferis revisen cuatro situaciones clave que cambian el partido: goles/no goles, penaltis/no penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad. Hay que recordar, que a excepción de los goles que se revisan automáticamente, el resto de situaciones deben ser solicitadas por los entrenadores que cuentan con dos oportunidades. Eso sí, este sistema tecnológico ha sido bastante paradójico por culpa de los protagonistas porque el cuerpo técnico de Platense y Real España anunciaron que no utilizarán el FVS en lo que resta del torneo Clausura 2026. “El FVS no sirve de nada, lamentable por los árbitros. No hay objetividad. No he visto algo que diga, “sí” en favor de Platense, lo que estamos solicitando”, expresó en su momento Raúl Cáceres. Mientras que el asistente de Jeaustin Campos, Hugo Viegas expresó que: “las tarjetas que nos dan, yo le voy a decir a Jeaustin que no las presentemos, siempre que desafiamos, no sirve para nada. Está evidente”.

Pero a su vez, debemos mencionar que desde que se bautizó el FVS en Honduras se han desarrollado 19 encuentros en los cuales ha habido 51 goles, 48 de ellos han sido totalmente limpios y tres que en el terreno de juego fueron indicados como posición adelantada tras la revisión en el monitor se cambió la decisión y subieron al marcador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A eso se le puede añadir el cambio de decisiones que se han presentado cuando el juez sacó alguna tarjeta amarilla y tras ser observada con la herramienta terminó siendo roja o por dar un ejemplo más claro: el partido que expulsaron al defensa José García por realizar un gesto inmoral a Michaell Chirinos y el árbitro lo pudo detectar gracias a la nueva adquisición de la Liga Nacional. No podemos olvidar tampoco su primera intervención en el torneo Clausura cuando cayó un gol del Platense en el estadio Rubén Deras, los escualos celebraron, pero Armando Castro fue al monitor y detectó que hubo un fuera de juego, así que ese grito de gol se ahogó. Con esto no se quiere dar a entender que todo está bien porque los errores están a la orden del día ya que las jugadas quedan bajo la apreciación del árbitro y este puede hacerlo de manera acertada o no. Situación a destacar. El instrumento tecnológico se trajo para ayudar y lo que un árbitro no logra ver en las fracciones de segundos o que lo apreció de manera diferente, ahora le dan la oportunidad de ratificar su decisión. Antes lo que se pitaba se quedaba así y solo tocaba lamentarse al ver las repeticiones.