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El FVS, una herramienta que divide opiniones en la Liga de Honduras: “Positivo, pero el ser humano la hace ver negativo”

La implementación de la tecnología ha venido a sacudir el fútbol de Honduras con decisiones arbitrales de mal uso. Algunos clubes ya determinaron no pedir revisión

  • El FVS, una herramienta que divide opiniones en la Liga de Honduras: “Positivo, pero el ser humano la hace ver negativo”

    El árbitro Armando Castro revisando el FVS en una jugada polémica durante el partido entre Victoria y Motagua que se celebró este jueves en La Ceiba. Foto: Esaú Ocampo
2026-04-17

Cuando algo nuevo llega a un lugar siempre se despiertan las opiniones con diversos puntos de vista y con la llegada del FVS (Football Video Support) a la Liga Nacional no fue la excepción, a unos les ha parecido una herramienta demasiado útil, pero otros lo ven como algo poco efectivo.

Para entrar en contexto el instrumento arbitral sirve para que los réferis revisen cuatro situaciones clave que cambian el partido: goles/no goles, penaltis/no penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad. Hay que recordar, que a excepción de los goles que se revisan automáticamente, el resto de situaciones deben ser solicitadas por los entrenadores que cuentan con dos oportunidades.

Eso sí, este sistema tecnológico ha sido bastante paradójico por culpa de los protagonistas porque el cuerpo técnico de Platense y Real España anunciaron que no utilizarán el FVS en lo que resta del torneo Clausura 2026.

“El FVS no sirve de nada, lamentable por los árbitros. No hay objetividad. No he visto algo que diga, “sí” en favor de Platense, lo que estamos solicitando”, expresó en su momento Raúl Cáceres. Mientras que el asistente de Jeaustin Campos, Hugo Viegas expresó que: “las tarjetas que nos dan, yo le voy a decir a Jeaustin que no las presentemos, siempre que desafiamos, no sirve para nada. Está evidente”.

El árbitro David Cruz desató la polémica en el juego Choloma vs Real España donde el técnico Jeaustin Campos pidió revisión y al no atenderlo, lanzó la tarjetas FVS.

El árbitro David Cruz desató la polémica en el juego Choloma vs Real España donde el técnico Jeaustin Campos pidió revisión y al no atenderlo, lanzó la tarjetas FVS.

Pero a su vez, debemos mencionar que desde que se bautizó el FVS en Honduras se han desarrollado 19 encuentros en los cuales ha habido 51 goles, 48 de ellos han sido totalmente limpios y tres que en el terreno de juego fueron indicados como posición adelantada tras la revisión en el monitor se cambió la decisión y subieron al marcador.

A eso se le puede añadir el cambio de decisiones que se han presentado cuando el juez sacó alguna tarjeta amarilla y tras ser observada con la herramienta terminó siendo roja o por dar un ejemplo más claro: el partido que expulsaron al defensa José García por realizar un gesto inmoral a Michaell Chirinos y el árbitro lo pudo detectar gracias a la nueva adquisición de la Liga Nacional.

No podemos olvidar tampoco su primera intervención en el torneo Clausura cuando cayó un gol del Platense en el estadio Rubén Deras, los escualos celebraron, pero Armando Castro fue al monitor y detectó que hubo un fuera de juego, así que ese grito de gol se ahogó.

Con esto no se quiere dar a entender que todo está bien porque los errores están a la orden del día ya que las jugadas quedan bajo la apreciación del árbitro y este puede hacerlo de manera acertada o no.

Situación a destacar. El instrumento tecnológico se trajo para ayudar y lo que un árbitro no logra ver en las fracciones de segundos o que lo apreció de manera diferente, ahora le dan la oportunidad de ratificar su decisión. Antes lo que se pitaba se quedaba así y solo tocaba lamentarse al ver las repeticiones.

Jefferson Escobar revisa el video en el duelo entre Marathón y Motagua para sancionar un posible penal que al final decidió que no era tras pedido de Lavallén.

Jefferson Escobar revisa el video en el duelo entre Marathón y Motagua para sancionar un posible penal que al final decidió que no era tras pedido de Lavallén.

“Según el protocolo, yo considero que todo está correcto. Van a existir situaciones, pero el FVS ha sido muy beneficioso para el crecimiento del fútbol nacional”, expresó el miembro de la Comisión de Arbitraje, Benigno Pineda.

-Desconocimiento de la herramienta-

Para que las decisiones mejoren con el FVS hay que seguir preparando a los árbitros por la urgencia que se tuvo por implementar la asistencia arbitral en Liga Nacional produjo que los aspectos teóricos y prácticos hayan sido pocos, además hay que tomar en cuenta que muchos jueces catrachos nunca habían tenido un contacto con esta implementación.

Los árbitros también tienen que seguir actualizándose y así aprovechar que ahora tienen más facilidades a para no ser protagonistas a la hora de decidir sobre las jugadas que pueden ser determinante en un encuentro.

“Los entrenadores deben estar muy claros a la hora de solicitar la revisión de una jugada. Por parte de nosotros debemos seguir fortaleciendo a nuestros árbitros en el análisis de las jugadas para que cuando sean solicitados y vayan a revisar una jugada tomen las determinaciones correctas”, expresó Pineda.

-Actualizaciones del FVS-

Para el próximo campeonato se estudia agregar otros cambios al FVS. Se va a poder revisar una segunda tarjeta amarilla para un futbolista que ya había estado amonestado. Eso no está en el protocolo y el entrenador podrá solicitar ese indicativo.

“El FVS es una herramienta positiva, la tecnología es útil para su crecimiento, pero nosotros los seres humanos somos los que la hacemos ver negativa”, expuso el exárbitro Amilcar Burgos.

Es cierto que hay que hay mucho que mejorar y aprender desde todas las partes que están involucrados y más allá de ver todo como que están en nuestra contra debemos poner un granito de arena para que nuestro fútbol crezca significativamente.

Decisiones determinantes del FVS
-Expulsión de José García por tocar el trasero de Michaell Chirinos
-Gol anulado por el FVS a Platense frente al CD Choloma
-Penal ratificado a favor de Olimpia en el 2-1 ante Victoria (decidió el partido)
-Revisión y ratificación del gol agónico del Real España ante Juticalpa (revisión de posible falta)
-Mano pitada como no penal en el Victoria-Choloma
- El silbante Armando Castro no revisó una falta previa al penal sancionado a favor de Motagua en el último duelo frente al Victoria.

Puntos altos del FVS:
-Ha minimizado los errores arbitrales
-Posicionamiento de la Liga Nacional ante otros torneos de la región
-Los jugadores reducen simulaciones o conductas antideportivas por miedo a ser revisados
-Moderniza el fútbol e integra la tecnología

Puntos bajos del FVS:
-Desconocimiento de la herramienta
- Pocas cámaras para abarcar la cantidad de ángulos necesarios en una jugada especifica
- Las revisiones cortan la fluidez del partido y enfrían la intensidad
-No elimina por completo la polémica

OPINAN SOBRE EL ACTUAR DEL FVS EN LA LIGA

“Los protagonistas deben tener claro lo que van a reclamar y los árbitros deben seguir preparándose para tomar las decisiones correctas a la hora de usar el FVS”: Benigno Pineda (Miembro de la Comisión de Arbitraje)

“El FVS es una herramienta muy positiva, pero nosotros los seres humanos lo hacemos ver negativo. El instrumento tecnológico se hizo para ayudar”: Amilcar Burgos (Exárbitro catracho)

“El VAR no viene a resolver absolutamente nada. Es el FVS de falso o algo por el estilo”: Jeaustin Campos (Técnico del Real España)

“El FVS es el experimento que ha autorizado la FIFA para ciertos países. Es mejor a no tener nada, pero la polémica la vamos a tener siempre”: Rafael Villeda (Presidente de Olimpia)

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
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