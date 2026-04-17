El FVS, una herramienta que divide opiniones en la Liga de Honduras: “Positivo, pero el ser humano la hace ver negativo”

Cuando algo nuevo llega a un lugar siempre se despiertan las opiniones con diversos puntos de vista y con la llegada del FVS (Football Video Support) a la Liga Nacional no fue la excepción, a unos les ha parecido una herramienta demasiado útil, pero otros lo ven como algo poco efectivo.Para entrar en contexto el instrumento arbitral sirve para que los réferis revisen cuatro situaciones clave que cambian el partido: goles/no goles, penaltis/no penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad. Hay que recordar, que a excepción de los goles que se revisan automáticamente, el resto de situaciones deben ser solicitadas por los entrenadores que cuentan con dos oportunidades.Eso sí, este sistema tecnológico ha sido bastante paradójico por culpa de los protagonistas porque el cuerpo técnico de Platense y Real España anunciaron que no utilizarán el FVS en lo que resta del torneo Clausura 2026.“El FVS no sirve de nada, lamentable por los árbitros. No hay objetividad. No he visto algo que diga, “sí” en favor de Platense, lo que estamos solicitando”, expresó en su momento Raúl Cáceres. Mientras que el asistente de Jeaustin Campos, Hugo Viegas expresó que: “las tarjetas que nos dan, yo le voy a decir a Jeaustin que no las presentemos, siempre que desafiamos, no sirve para nada. Está evidente”.