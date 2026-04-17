Premios DIEZ: ¡El próximo lunes será el último día para votar y elegir a los mejores deportista del año!

El tiempo se está terminando, los atletas están cerrando filas en unas votaciones bastante reñidas para elegir a los mejores deportistas de Honduras. Este lunes será el último día para votar en los Premios DIEZ que estarán espectaculares.

La gran gala donde se darán a conocer a los mejores será el próximo lunes 4 de mayo en Tegucigalpa. Allí, se desvelarán a los atletas que sobresalieron durante todo el año calendario 2025. Esta ceremonia se realizará en conmemoración del 20 aniversario de Diario DIEZ.

Una de las categorías más votadas es la del Mejor Gol del año. Sin duda está aguerrida y se encuentran peleando el primer lugar, Alexy Vega, zurdo de Marathón y Samuel Car del Victoria; más abajo viene Dereck Moncada que con el Olimpia anotó una joya y Bengtson con una tijereta frente a Real España.

Durante todo este fin de semana, los aficionados pueden ingresar al sitio www.diez.hn y seleccionar la sección PREMIOS DIEZ, allí estarán las categorías en las que puedes marcar diferencia ya que una parte de los ganadores, el público dictará sentencia.

También al mejor legionario del año, Andy Nájar, jugador del Nashville SC que es una de las sensaciones en la MLS está liderando las votaciones, pero tiene de cerca a Luis Palma, jugador del Lech Poznan de Polonia y Kervin Arriaga del Levante de España. Aquí, el público decide junto al Staff de Diario DIEZ y un panel de expertos.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pero sin duda una de las categorías que se estrena y que es sorpresa es la del mejor fichaje del año, donde uno de los mejores centrales de la Liga está en la cima y es el zaguero del Olimpia, Emanuel Hernández, pero está cerca el goleador del Marathón, Nicolás Messiniti, también Nixon Cruz que llegó a inicios de año al Real España.

Algunas de las categorías serán escogidas por el equipo de periodistas de Diario DIEZ y el panel de expertos. Los ganadores se darán a conocer en la gala que se celebrará la noche del lunes 4 de mayo en un reconocido hotel de Tegucigalpa para honrar a los mejores deportistas del país y a nivel centroamericano. ¡No te quedes sin dar tu voto!