Carlos Espina y su rol como presidente de Victoria: "Me estoy divirtiendo"

Dentro de ese proceso, resaltó la incorporación de Julio César “Rambo” de León al proyecto deportivo, principalmente para trabajar con las reservas y categorías formativas. El nuevo presidente considera que la histórica figura del fútbol hondureño puede convertirse en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, mientras el club avanza en su objetivo de recuperar la estabilidad institucional y convertirse en un modelo de crecimiento para el fútbol nacional.



​​​​​​ENTREVISTA CON CARLOS EDUARDO ESPINA



Carlos Espina, ahora dirigente del fútbol hondureño, ¿Cómo es esta nueva etapa?

Sí, muy feliz aquí, bueno, hace casi dos semanas ya que asumimos el mando y vamos trabajando con todo, pero felices por lo que se está dando.



¿Cómo ha sido esta nueva aventura, estas dos semanas?

Pues la verdad que ha sido muy divertido, he aprendido bastante cómo funciona todo en el aspecto más que nada de negocios podríamos decir porque al final del día levantar la institución conlleva contar con todo lo demás, no solo lo futbolístico, sino establecer las redes, buscar patrocinadores, buscar alianzas, gente que apoye, crecer la imagen, o sea, son muchos aspectos que yo he disfrutado bastante y la verdad que me estoy divirtiendo en el proceso.



¿Y cómo te has encontrado la aceptación de las personas? Porque hay mucho hondureño aquí en los Estados Unidos que ama a los equipos ceibeños y ha sido un golpe fuerte que La Ceiba ya no tenga fútbol de primera división.

Sí, pues la verdad, no solo es gente de La Ceiba, mira, hay mucha gente, incluso el otro día tuve un evento en Manassas, Virginia, un como partido que hicimos ahí y mucha gente andaba con las camisas de Victoria, Motagua, Olimpia, Real España, así decían, "estamos apoyando tu proyecto porque creemos que va a ser algo bueno para todo el fútbol de Honduras."



Así que creo que había una aceptación muy grande y lo más interesante es que no solo son hondureños, yo comentaba, la idea no es solo que esto sea un proyecto para gente de Honduras, sino quizás hay gente de Estados Unidos, México, de otras partes de Centro América que les llame la atención y tuvimos, por ejemplo, mucha gente de Guatemala, México, que se me estaba acercando diciendo, "yo no le presto atención al fútbol de Honduras, pero ahora voy a estar siguiendo al Victoria." Así que es algo muy lindo porque la idea aquí no es solo mejorar al Victoria, sino crecer a todo el fútbol de Honduras, de Centro América y del mundo entero.



¿Y cómo ha sido esa aceptación del resto de los dirigentes? ¿Cómo has visto el hecho de que tú llegas como nuevo, una inversión diferente?

Bueno, yo creo que bien, hasta el momento no me he enterado, ¿verdad? De nada que, o sea, todo positivo. Obviamente estamos para competir, queremos ganar y todo lo demás, pero creo que el Victoria esté bien es algo que es positivo para todos los equipos de toda la estructura futbolística, o sea, no solo primera, segunda división, sino en general. Los que son las bases, juveniles, porque se le está dando mucho más atención al fútbol de un país que realísticamente son muy pocas las personas fuera de la comunidad hondureña que le prestan atención al fútbol hondureño.



Así que yo creo que al darle más visibilidad, más ojos es algo que es bueno para todo, todas las instituciones del país y creo que muchas personas le están prestando ahora atención al fútbol de Honduras en quizás de una manera que no lo hacían antes, especialmente pensando en gente que me sigue a mí aquí en Estados Unidos, pero de orígenes diferentes de México, Guatemala, El Salvador, hasta venezolanos andan apoyando al Victoria por un ejemplo, así que creo que es algo que beneficia a todos.



¿Cuáles son los objetivos principales de tu proyecto deportivo?

Comprendo que viene iniciando, que te estás encontrando con muchas cosas, estás conociendo este nuevo mundo, pero los objetivos que más o menos te has trazado deportivamente hablando con este proyecto del Victoria.

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Bueno, lo primero es salir del hoyo en el cual se encuentra el club, obviamente he estado publicando recientemente que venimos saldando muchas deudas, ya saldamos la deuda con la Liga Nacional, con muchos de los jugadores, cuerpo técnico, o sea, todas esas instituciones las estamos saldando esas deudas para estar al día y ya ahí estando pues reforzar lo que podemos controlar. Al final del día lo futbolístico pues hay cosas que hay que ser realistas.



Estamos en un proceso de crecimiento, pero hay cosas que podemos mejorar bastante rápido, como por ejemplo, hoy publiqué un video que fuimos a comprar computadoras nuevas para el equipo de trabajo de redes y eso son cosas que se pueden hacer inmediatamente para la institución. Sí, o sea que la institución sea más moderna, más profesional y yo espero que con eso, teniendo ese crecimiento esa base estructurada va a ayudar en lo futbolístico.

Pero más allá de eso el primer equipo, ya tenemos entrenador, gente que está haciendo eso, pero también nos queremos enfocar mucho en el tema que son las juveniles, reservas y todo lo demás, porque sabemos que esa es la base no solo del Victoria, sino del fútbol hondureño. Que los jóvenes se sientan bien y no solo en lo futbolístico, sino en lo profesional.



Yo comentaba que mi meta es que quien pase por los juveniles, los inferiores, el proceso del Victoria, aunque no llegue quizás a ser el mejor futbolista del mundo, llegue a ser una mejor persona de la que era cuando entró a la institución, eso conlleva enseñar temas de profesionalismo, educación, de cómo tratar a los demás, cómo comportarse porque aunque no lleguen a ser futbolistas profesionales pueden ser personas que sobresalen en cualquier aspecto de la vida.



¿Y cómo entra en ese esquema con Julio César "Rambo" de León? Porque has hecho una contratación de lujo.

Sí, pues la verdad que a mí me cae muy bien. Yo obviamente desde chico, yo como soy muy futbolero, sigo todo lo que es el fútbol internacional, obviamente sabía quién era y bueno, nos seguíamos en redes sociales, cuando yo entré pues dije, "Queremos hacer las cosas de una manera un poco diferente." Y fue una de las primeras personas que vino a mi mente. Hablé con Álvaro Izquierdo, que es en estos momentos el que está manejando más el lado deportivo. Y dijimos, "Bueno, a ver, usted dígame en qué rol puede tener, qué se puede hacer." Pero yo quiero que sea parte del proyecto y gracias a Dios se está dando. El enfoque va a ser más en el tema de las juveniles y reservas, trabajar con los jóvenes, porque hay muchos realmente que no tienen un referente que los pueda guiar en el camino correcto.



Yo creo que Rambo puede ser esa inspiración para muchos jóvenes que vean que, aunque quizás no vengan de las mejores condiciones, de los mejores barrios, de las mejores partes del país, pueden aún así forjar un camino a través del fútbol para llegar a ser a alguien importante en el fútbol y en la vida en general.



Y vaya que dupla Álvaro Izquierdo, Rambo y ahora tú que te has sumado transmitiendo los colores del Victoria porque te veo bien identificado.

Sí. Ya ahora hay que apoyar 100% y parte también es salir en los videos con la camisa, o sea, que la gente se dé a conocer la marca porque al final del día todo esto va conectado. Por ejemplo, el tema de la venta de camisas, ya hemos vendido, casi nos faltan unas 50 camisas más para llegar a las 2,000, si saca los cálculos de cuánto se genera por camisa todo es dinero que aporta, el tema de las redes sociales también ya estamos monetizando ahí, eso va a ayudar a que la gente se identifique con el club, que luego quizás quiere ir al estadio. Entonces, todo es parte de un proceso.



Y creo que está bien conectado porque incluye la Selección Nacional, estás regalando boletos, ¿Te sumas a la H?

Pues sí, yo vengo hace muchos años apoyando a la Selección de Honduras. Bueno, siempre que aquí se juegan partidos en Estados Unidos, yo he tocado ver muchos partidos de Copa Oro, amistosos todos así, siempre, como digo, a mí me gusta ir al estadio, me gusta apoyar y obviamente ahora ya formando parte como dueño y presidente del Victoria, pues me da aún más motivación para querer apoyar, pero es algo de hace muchos años que voy a los partidos, que voy a obviamente ahora estoy en una posición para poder hacer aún más.



Como mencionas, el partido de este sábado estamos regalando 400 boletos, estamos haciendo muchas iniciativas, así que son todas cosas que queremos hacer porque queremos, en lo personal y también a través de la institución de Victoria ayudar a la gente no solo en Honduras, sino que también aquí en Estados Unidos a hacer campamentos para niños, temas de visorías y muchas otras cosas más.

Nosotros en nombre de DIEZ, La Prensa, El Heraldo y Grupo Opsa quiero que sepas nuestro apoyo para tu proyecto deportivo y estamos felices de lo que estás logrando.

Sí en Centroamérica nos siguen muchísimo y no solo es Honduras, sino que es el fútbol centroamericano y ahora el latinoamericano que se está sumando. Yo creo que con el apoyo de la gente es la única manera que se logra algo, porque obviamente yo puedo entrar y hacer mucha bulla, pero al final del día depende de la gente que si van a apoyar o no. Yo creo que hay una buena energía, una buena vibra. Obviamente nosotros también tenemos que cumplir en nuestra parte, por eso queremos establecer los fundamentos porque lo último que queremos es salir de un pozo para entrar en otro.



Así que queremos salir de ese hoyo, pero luego reconstruir hacia futuro y llegar a un punto donde un plazo de 1, 2 o 5 años haya estabilidad total, no solo financiera sino profesional en temas de estructuras y poder ser un modelo que otros equipos, no solo en Honduras, sino que en todo el mundo puedan seguir, darle un cambio total a una institución que hace dos semanas está en una situación muy precaria y que ahora comienza a ver la luz al final del túnel.



Un sueño hecho realidad de ser dirigente, empresario del fútbol, en este caso en Honduras.

Pues la verdad que digo que sí porque yo nunca me lo imaginé, así que de hecho nunca ni lo soné, o sea, ya cuando se abrió esa apertura y hablé con Álvaro dije, "Hey, ¿tú crees que podríamos hacer esto?" y fue algo que se concretó bastante rápido, así que sí es algo que he quedado sorprendido de que se pudo lograr, pero es algo que incluso ha superado mis propias expectativas porque nunca me imaginé que sería así, pero gracias a Dios se está dando.