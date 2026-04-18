Liga Hondubet

EN VIVO: Choloma vs Olimpia, la afición comienza armar el ambiente en el estadio Rubén Deras

Choloma sueña con la salvación y se enfrenta a Olimpia en un partido clave para meterse a la liguilla.

INICIA 7:30 PM
CD Choloma
CD Choloma
-
Olimpia
Olimpia
-
  • EN VIVO: Choloma vs Olimpia, la afición comienza armar el ambiente en el estadio Rubén Deras
2026-04-18

La adrenalina del torneo Clausura de la Liga Nacional continúa y el CD Choloma quiere seguir sorprendiendo y este sábado tendrá a un complicado rival en casa. Los 'Toros' encaran un nuevo desafío en busca de la salvación y esta noche se enfrentan al bicampeón
Olimpia, en el duelo correspondiente a la jornada 19.

MINUTO A MINUTO DEL JUEGO EN CHOLOMA

6:30 pm Los aficionados comienzan a llegar al estadio Rubén Deras, donde Choloma recibe al Olimpia.

Los cholomeños dirigidos por el "Chato" Padilla han despertado en la actual campaña y cada vez están más cerca de la salvación. Sin embargo, el cuadro maquilero no se puede dar el lujo de grandes tropiezos en la recta final del torneo y con el Victoria - su rival directo por el no descenso - siguiéndole los pasos de cerca.

Jugador del Olimpia revela el temor que sintió con los disparos en la pelea de barras: "Es una locura, deben ser más drásticos"

Aunque, ambos llegan al encuentro con dos misiones distintas. Por un lado, Olimpia que tiene la posibilidad de acortar distancias con respecto al líder Motagua (32 unidades) y Real España (31 puntos); los Albos son terceros con 29.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional
|
Carlos Chato Padilla
|
Eduardo Espinel
|
Olimpia
|
CD Choloma
|