EN VIVO: Choloma vs Olimpia, la afición comienza armar el ambiente en el estadio Rubén Deras

La adrenalina del torneo Clausura de la Liga Nacional continúa y el CD Choloma quiere seguir sorprendiendo y este sábado tendrá a un complicado rival en casa. Los 'Toros' encaran un nuevo desafío en busca de la salvación y esta noche se enfrentan al bicampeón

Olimpia, en el duelo correspondiente a la jornada 19.

MINUTO A MINUTO DEL JUEGO EN CHOLOMA

6:30 pm Los aficionados comienzan a llegar al estadio Rubén Deras, donde Choloma recibe al Olimpia.

Los cholomeños dirigidos por el "Chato" Padilla han despertado en la actual campaña y cada vez están más cerca de la salvación. Sin embargo, el cuadro maquilero no se puede dar el lujo de grandes tropiezos en la recta final del torneo y con el Victoria - su rival directo por el no descenso - siguiéndole los pasos de cerca.