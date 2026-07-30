Con cambio de última hora: así se jugará la primera jornada de la Liga Nacional

Después de varias semanas de espera, mañana vuelve a rodar la pelota en el fútbol hondureño. El primer partido del campeonato será entre Platense y Real España , en una temporada que promete mucha competencia con el nuevo formato de la liga cinco estrellas.

La Liga Nacional de Honduras está lista para levantar el telón del Torneo Apertura 2026 este viernes 31 de julio. Serán 12 equipos, un nuevo formato y una primera jornada repartida entre viernes, sábado, domingo y lunes.

Uno de los temas que más ha llamado la atención es el cambio en el debut del Olimpia. Los Albos tenían previsto jugar el sábado ante Lobos UPNFM, pero su encuentro fue trasladado para el domingo debido al partido de tiktokers que se realizará en el Estadio Nacional contra Perú.

Una situación poco habitual que ya genera conversación entre los aficionados, pues un evento ajeno al campeonato terminó modificando la programación de un partido oficial de Liga Nacional.

Pero más allá de la polémica por el cambio de fecha, la Jornada 1 viene cargada de partidos interesantes.

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Platense y Real España serán los encargados de inaugurar el torneo en el Estadio Morazán, mientras que el sábado Génesis recibirá a Choloma en La Paz.