La More revela que es de los mejores pagados en Choloma y suelta: "¿Cómo me va a golear Benguché?"

Como era de esperarse, Saúl Fox también dejó varias frases polémicas y con su característico sentido del humor sobre su posible debut en Primera División. El guardameta aseguró que no le preocupa enfrentar a delanteros de la Liga Nacional y lanzó un reto directo: “Benguché es el que no me puede golear, amigo. ¿Cómo me va a golear Benguché, hombre?”. Además, explicó cómo imagina sus primeros minutos en la máxima categoría: “Que me metan cuando vayamos ganando 3 a 0, al minuto 85. 15 minutos necesito, porque entre menos me metan, menos es el riesgo de cagar. En 15 minutos yo te garantizo que 3 a 0 no me pueden meter tres goles”.

El nuevo portero del conjunto maquilero también habló sobre los detalles de su contrato y aseguró que su fichaje va más allá de una estrategia de marketing. “Yo soy uno de los mejores pagados ahí. Solo hay tres jugadores que están bien pagados, porque yo les doy mis números. Miren todos mis números, y si yo vengo aquí al club, es para venir a superar los números que yo ya doy”, comentó La More , quien además reveló que entre las condiciones acordadas están casa, transporte y seguridad para él y su familia.

Saúl Fox , mejor conocido como “La More” , se pasó por la sala de redacción de Diario DIEZ para contar todos los detalles de su incorporación al CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras . El creador de contenido aseguró que su llegada al fútbol profesional no es una decisión improvisada y recordó que viene de un proceso futbolístico desde categorías menores. “Esto no es una decisión que yo tomé ayer: ‘No, ya no quiero hacer videos, estoy aburrido, quiero ser jugador profesional’. No, yo vengo de una base, yo vengo ya de un proceso. Eso no es que ayer yo decidí jugar fútbol”, expresó.

¿Qué se siente ser el hombre del momento, el portero del momento? Nada de Vozinha, ya nos olvidamos de Vozinha.



La verdad es que son cosas que pasan y creo que esto sucede a raíz de que viene de la mano de lo que nosotros estamos haciendo en redes sociales, lo que representamos en las redes. Entonces por ahí de repente todo es al doble, la presión social es al doble, el impacto es doble por esa razón de que nosotros nos conocen como personajes. La mayoría, yo creo que el 80, 90% de las personas me conocen como creador de contenido, no por la otra parte del fútbol. Ahora pues ya una faceta diferente, ya con el anuncio que hizo Choloma como nueva incorporación del equipo.

Todos te conocen por TikTok, por crear contenido y demás, pero ahora que desde pequeño fuiste formativo en temas de fútbol, estuviste también en la academia de DC United, en la academia de Los Palacios, tu familia de Los Palacios, entonces esto representa que jugar en la primera división es un sueño para vos.



Sí, vengo de una familia futbolera, vengo de un proceso futbolístico, de todas las categorías, de U12, U14, U16.

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¿Con quién? ¿No fue aplicado?



Sí, todo de la categoría de U12 hasta la U16 estuve en La Ceiba con el equipo de mi abuelo en Club Deportivo Merced. Estuve en todas esas categorías juveniles y ya luego pues me fui al DC United, entonces creo que ya es un proceso que hemos llevado de todas las etapas deportivas.

¿Y cómo fue esa etapa en el DC United? ¿Y cómo se da el fichaje con el DC United? ¿Quién te vio, amor? ¿Quién dijo: “A este nos lo llevamos para Estados Unidos”?



No, ahí mismo. Desde el salir de la academia de mi abuelo salí, ellos llegaron a hacer visorías y ahí me escogieron.

¿Qué pasó en ese lapso? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y qué viviste ahí?



Pues mira que la verdad yo pensé que ya no se iba a dar porque de ahí salieron varios jugadores para Costa Rica, otros hasta Inglaterra fueron.

¿De Merced?



Sí, de La Merced. Estaban haciendo visorías para cazadores de talentos, entonces a mí se me da la oportunidad de ir a Estados Unidos a probarme al equipo, entonces ya llego al equipo y ya me quedo ahí.

¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el DC United y por qué no continuaste su carrera en los Estados Unidos? Es una gran oportunidad.



Sí, la verdad que el fútbol en Estados Unidos va de la mano del estudio y realmente yo no tenía a alguien que me ayudara. Yo me fui solo, o sea, a mí sin ningún representante de aquí me fui solo yo y no tenía como alguien que estuviera ahí pendiente de lo que yo estaba haciendo. Entonces creo que en eso pues las indisciplinas que me fueron pasando las facturas. Igual las notas colegiales allá en Estados Unidos, como te digo, todo va de la mano del colegio y cuando tenés dos notas rojas que allá se le dice F, no sos parte del equipo. Luego me fui como que me fui desenfocando, pues. De la noche a la mañana me fui desenfocando, quería ir a entrenar y así fue que al final no se me dio porque, como te digo, pues era un cipote, no tenía muy claro. Tenía 18-19 años, entonces no sabía el impacto de lo que estaba sucediendo, no lo asimilaba. Ya cuando ya no estoy en el equipo, ya me vengo para Honduras con la intención de venir a jugar acá a un equipo, ya sea el Vida o el Victoria, que son de mi ciudad. Y solo llegué a beber, más que todas las mujeres diciéndome que es lindo porque yo venía blanquillo, labios rosados. Fue el clima de Estados Unidos.

Diferente, ¿cómo venías?



Yo venía rico, rico, rico. Yo no necesitaba ni sal ni limón, venía rico, riquísimo, mamado, todo un atlético.

¿Te volvieron loco?



Me fui descontrolando yo y poco a poco ahí se fue perdiendo la pasión y el sueño de ser un jugador profesional, pero yo siempre trabajé para eso, solo que como te digo, pues por cosas de la vida no se dio.

¿Te arrepentiste?



Sí, claro. Uno se arrepiente, uno se arrepiente porque a medida que uno va madurando, cuando yo iba madurando ya voy entrando a los 20, a los 21 y dándome cuenta de la oportunidad que yo tenía en mis manos y no la pude aprovechar. Realmente eso te entra en frustración, te amargas. Por eso yo entiendo a un montón de gente ahí que pasa frustrada comentando en las redes, porque sí, yo ya pasé eso y esa frustración. Bueno, o sea, no soy feliz, yo no era feliz. Yo pasaba frustrado porque yo decía a todo mundo: “Mira la oportunidad que yo tuve”. No lloré, pero sí, sí, sí, entre una frustración y todo lo que miraba, yo pasaba predispuesto. Yo entiendo a la gente la frustración que tiene, yo entiendo eso, pero libérense, libérense, suéltense. Mirá, las cosas, vos no te puedes morir por cosas que sabes que no matan. Ahí viste que ya tiene un pacto ahí, ese tira un pacto y me voy. Vos no te puedes morir por cosas que vos sabes que no matan.

¿Y cuando mirabas a tus primos que les estaba yendo bien, que estaban atacando?



No, no, más gente en depresión porque yo miraba que todos mis compañeros de categoría iban creciendo. El Búho Meléndez de ahí salió, salió de La Merced, Jonathan Núñez, Darixon Vuelto, Junior Lacayo, que jugué con ellos y que estaba con ellos en reserva de Victoria. ¿Me entendés? Cuando yo ya viendo que todos mis compañeros evolucionando, debutando en Primera División, uy.

¿Qué estabas haciendo en ese momento?



No, nada, respirando.

¿Solo respirando?



Sí, ahí andaba recogiendo remesas ya. Entonces todo pues prácticamente el 80% de los jugadores que fueron de mi temporada, hoy en día todos están en Liga Nacional.

¿Y qué te decían tus familiares? Por ejemplo, esos jugadores que se acercaban a vos y te decían: “More, ¿por qué no seguís?”



Sí, que le pusiera, que me enfocara, que dejara, que no me la anduviera tirando de guapo porque al final yo ya me creía modelo porque me tenían engañado hace años también. Yo creo que eso me jodió también porque me tenían engañado. Unas cipotas ahí, yo tenía como cuatro novias. Yo siempre he tenido bastantes novias.

¿Cuatro novias?



Yo tenía cuatro novias en la escuela, yo era el más popular de la escuela, colegios, sí.

¿Y sin ser famoso?



No, y sin ser famoso, solo porque era guapo pues. Bueno, estoy guapo, lo que pasa es que ahora soy ya guapo, ya un guapo maduro pues. Y luego se me presenta la situación de las redes sociales y ahí es donde aprovecho ya esa nueva etapa de dejar el sueño de futbolista. No, realmente el sueño de ser un futbolista nunca lo dejé, sino que simplemente no se dio, entonces.

Tenías público ya por el tema del TikTok, por el tema de las redes sociales, pero ahora otro tipo de personas se tomaron a esto desde que el Choloma te dice que te anuncias como nuevo futbolista del equipo. Esto gira en torno a que vas a jugar con el equipo, a que es parte también de que tú sos una imagen a nivel nacional y que también quieren usar esto para atraer más público. ¿Qué es lo que tiene La More dentro del Choloma?



Bueno, al final del día la contratación tiene varias funciones. Voy a aprovechar de repente nuestras redes para impulsar al público a que vaya a los partidos. Entonces por ahí es una parte y la otra parte es tomar con responsabilidad el contrato. Yo también estoy entrenando ya. Estoy entrenando normal, como un jugador. Esto no es una decisión que yo tomé ayer: “No, ya no quiero hacer videos, estoy aburrido, quiero ser jugador profesional”. No, yo vengo de una base, yo vengo ya de un proceso. Eso no es que ayer yo decidí jugar fútbol. Entonces de ahí viene eso.

¿Quién te llamó del Choloma?



Hablé con el presidente y yo hablé con el presidente. Entonces ahí tuvimos la práctica de la contratación. Luego yo estoy ya hace tres días. Solo que hasta ayer se hizo la presentación, pero ya tenía tres días. Estaba con el equipo, viendo la ciudad porque me toca mudarme para Choloma también, imagínense, con toda la familia y todo porque yo no puedo dormir solo. A mí me tiene que estar sobando la espalda, porque si no, no me duermo. Tengo que traer a mi familia para acá. Realmente es un cambio bien, pero yo sé que va a valer la pena lo que estamos haciendo.

¿Deberías debutar en la Liga Nacional?



Sí, voy a debutar contra Marathón. Cuando a cualquier equipo que le vayamos ganando 3 a 0, yo entro en el minuto 85. En 15 minutos no me pueden meter 3, 4 goles. Me mato, me mato, me mato, te lo juro. ¿Cómo me van a meter 3 goles en 15 minutos?

¿Quién no sería el jugador que te metería gol? ¿Messi?



¿Cómo evitarías que Messi no te anotase un gol? No, no se puede. Benguché es el que no me puede golear, amigo.

¿Qué han dicho los jugadores que son allegados a Saúl Fox, La More? ¿Quién te ha llamado?



Me ha llamado Junior Lacayo, Deybi Flores, mi amigo Deybi Flores, que me ha hablado también, echándome ánimo. Me escribió hoy en la mañana a mi padre, ponerle, meterle ahí. Y realmente mis primos también me hablaron. Que si era verdad, que cómo estaba la cosa.

Pero More, ¿es verdad que tenés un contrato con Choloma o es marketing?



No, hace un año que tengo el contrato, no he arreglado.

¿Usted tiene el contrato?



Sí, toda la temporada.

¿Le pediste cláusula?



No, yo tengo todo ahí, con casa y todo. Yo tengo lo que me representa. Yo soy mi propio representante, a mí no me representa nadie.

¿Eres de los mejores pagados en el Choloma?



Sí, soy uno de los mejores pagados.

¿Del mejor o de los mejores?

Claro, soy de los mejores pagados ahí. Solo hay tres jugadores que están bien pagados, porque yo les doy mis números. Miren todos mis números, y si yo vengo aquí al club, es para venir a superar los números que yo ya doy. O al menos no vengo porque fama yo no quiero.

Me imagino que el profe Héctor Vargas ya tuvo un acercamiento con La More.



No, nosotros hablamos ayer con el profe. Realmente él lo toma esto a bien, es algo que él no lo ve descabellado, sino que, como te digo, son culturas diferentes y ellos no lo ven con esa, como la gente que es chabacanada.

¿Por qué no toman en serio a la gente que realmente está súper metida?

Es que porque lo relacionan con lo que yo hago, creación de contenido.

Mucha gente está hateándote.



Y vimos también comentarios muy positivos también. No es que voy a debutar mañana. Ahorita estoy en un plan estético.

¿A comer ensaladita?



Sí, ahorita parezco yegua. Pura, pura, solo hojas verdes.

¿Cuál es tu dieta? Háblanos de tu dieta.



En la mañana como, me como tres huevos. Solo huevos me dan ahí. En la mañana tres huevos así picados. Ya en la tarde cero bañadas, cero frijoles, cero carbohidratos. Ahorita tenemos un plan estético porque necesitamos bajar de peso nos dijeron.

¿Cuánto te dijo? ¿Cuánto tenés realmente?



Por lo menos veinte libras me dijeron que tenía que bajar. Entonces estamos con el preparador físico de porteros, que él también... con la preparación y la alimentación. Lo que pasa es que yo no he sido gordo, usted. Lo que pasa es que yo estoy lleno de amor porque a mí me engordó mi mujer, para que otra mujer no se fijara en mí.

¿Cómo te ha recibido la gente de Choloma?



Bien. Yo amo Choloma, la gente de Choloma. Es que son bien campechanos pues, no son creídos, son tranquilos. Yo tenía un mal concepto porque la gente me tenía miedo. “No te vayas a meter a Choloma, que es peligroso”. Pero no, estuvimos ayer hasta las 11 de la noche que fui a un lugar ahí.

¿Qué opinas de ese fenómeno de los tiktokers? Primero, cuando apareció el tema de que jugaban en estadios, cómo se llenaban y todo el mundo hablaba. Había gente que de repente criticaba: “¿Qué van a hacer? A ver a estos muchachos”. Y ahora Brayan La Playa está con el Génesis, parece que Davis Flow va a llegar a Platense, tu persona con Choloma. Ahora obviamente adentraron más a lo que es el balompié hondureño.



Y como te digo, son estrategias pues, de marketing que buscan los equipos hoy en día. Nosotros, como tenemos una comunidad grande, de repente no está mal intentar por ahí hacer cosas nuevas, intentar de repente incentivar a la gente a que vaya a los estadios. Entonces yo no lo veo mal, de que los equipos busquen esa herramienta para revivir el fútbol hondureño. Lo que sí, en cierta parte, tienen un grado de razón muchas de las personas.

Vos que fuiste joven, que llevaste procesos, que hiciste filas para un día tal vez poder debutar cuando eras joven. Es el tema que tal vez se les quita oportunidad a otros que vienen haciendo procesos.



Sí, hay gente que lo ve desde ese punto, que dice o piensa que es una oportunidad que se le está quitando a un joven que ha estado ahí. Pero como te digo, el pastel es grande. Si yo también ya hice filas, hombre. Es que no es ayer que yo... yo ya hice filas también. Antes que ustedes hicieran filas yo estaba esperando debutar. Mirá, hasta cuando vengo a debutar. A los 30 años. Y empecé a los 11 años a jugar fútbol y a los 30 voy a venir a debutar.

No tienes garantizada la titularidad. Eso quiero que le digas a la gente.



No, es que ya quedé de acuerdo con el equipo. Que me metan cuando vayan ganando 3 a 0, al minuto 80. No se sabe cuándo va a ser mi debut. En un partido que vayamos ganando 3 a 0. Ya les dije: métanme al 85. 15 minutos necesito. Porque entre menos me metan, menos es el riesgo de cagar. Entre menos minutos. Entre más tiempo me den, más es el riesgo de cagar. En 15 minutos yo te garantizo que 3 a 0 no me pueden meter 3 goles.

¿Qué pasaría si vienen y te lo celebran en la cara?



Nada, hombre. Yo me retiro del fútbol. ¿Cómo me va a golear Benguché, hombre? No, hombre. Benguché no.

¿Arboleda?



¿Arboleda? No me va a golear a mí. Yo acepto que me golee Olise. Yo no tengo miedo a la Olimpia, Olimpia es un equipo normal.

¿Y en el camerino cómo te han recibido?



Bien, bien. Ayer estuvimos ahí y la verdad es que muy bien, excelente.

¿Tiene la pinta de que eres uno de los líderes del equipo?



No, no. Yo no. Yo lo animo. Yo soy psicólogo también. Mucha gente ha superado a los exes. El equipo está animado ahorita, más con la vibra que llegó La More.

¿Pero quién va a jugar? ¿Saúl Fox o La More?



Saúl Fox. Saúl Fox es el jugador. La More va a seguir normal en su faceta, los videos y todo; Saúl Fox no, él no.

¿Siempre va a estar en los videos?



Sí, claro. Siempre el personaje va a estar vivo.

¿Y cuando viene Supremo, hay giras para Brasil?



No, tienen que mandar una nota, un correo al equipo ahí.

More, ¿cuál es tu plan dentro del fútbol? Ya estás en el Choloma. ¿A qué le apuestas? ¿A liguilla? ¿Le apuestas a jugar una semifinal del fútbol hondureño?



No, yo quiero una final. Aquí solo una final. Es que aquí solo es el torneo y me retiro ya, solo es el Apertura.

¿Y no que es por un año?



Por eso, hasta que termine mi contrato ahí me retiro. A los 31 años ya me retiro.

Bueno, ¿y la selección de tiktokers?



No, en la selección estábamos también. Este sábado jugamos con Perú ahí en el Nacional.

¿Qué se le dice a la gente de Choloma? Al aficionado del cuadro maquilero y a toda la población?



Que confíen en el proceso. Que se relajen. Que déjenme debutar para que primero juzguen el libro por su portada. Espérenme, déjenme un tiempo, necesito acoplarme, necesito rebajar primero.

¿Por qué no fuiste al Victoria que estaba más cerca?



No tienen la capacidad económica para pagarme todavía. Como te digo, yo no voy a dejar de ganar lo que yo gano por venir a jugar, pues. No se puede. Tiene que ir de la mano o igual, o un poquito más arriba y Choloma me está pagando lo que es, pero con todas las condiciones que uno le pide: casa, transporte, seguridad. Entonces, no es relajo. Por eso me vine para Choloma.

¿Qué te dijo tu esposa, Saúl?



No, dice que está un poco asustada porque ella dice que todos los jugadores son infieles, pero yo le digo que hay excepción, pues yo soy una persona seria y por eso estaba un poco asustada ella. Me dijo: “Ay, Dios mío”. Pero no, yo tengo amigos míos que son infieles.

Por ejemplo, ¿cuáles?



Deybi Flores, Darixon Vuelto, Búho Meléndez.

Bueno, y de los tiktokers. ¿A quiénes mirás que tienen chance para jugar en Primera División?



Jon Z de Temu tiene flow.

¿Supremo no va a jugar en ningún lado?



No, no. Supremo no juega. Está bueno Supremo traerlo para marketing, pero no. A Supremo hay que entrenarlo un año porque estos ya grandes vinieron a jugar fútbol. Es lo que pasa.

¿Qué le dirías a ese niñito que soñaba y que hoy a sus 30 años va a debutar en Primera División? No sabes cuándo, pero sabes que vas a cumplir tu sueño aunque sea tarde.



No, yo le diría a ese niño que valió la pena todo el esfuerzo, toda la lucha de esas categorías. Un día tuve ese sueño de debutar en Primera División o ser un futbolista profesional. El límite es el cielo. Eso es lo que yo le puedo decir a mi niño interior. Mientras uno esté vivo, uno puede hacer lo que uno se proponga. Si usted quiere ir a la luna, usted se propone y se va. Vayan a la NASA y los mandan para la luna. Allá va a ir a ver astronautas y toda la onda.

¿Cuáles son tus cualidades en la portería? Tus fuertes.



Mirá, hermano. Mi despeje, tengo un despeje exquisito yo y un pase con la mano.

¿Quién te enseña a jugar con los pies?



No, en la academia aprendí. a despejar. Una de mis cualidades es el despeje, pero tampoco puedo decir mis debilidades.

Y a nivel hondureño, ¿quiénes son tus porteros referentes? ¿A quién siempre mirás?



Mirá, a mí me gustan Edrick Menjívar y Buba López.

¿Qué le falta cumplir a Saúl Fox y qué le falta por cumplir a La More?



Mire, a Saúl Fox, qué es lo que me hace falta cumplir es ver a mi mamá porque yo tengo ocho años que no la veo.

¿Dónde está tu mamá?



Está en Estados Unidos. Ya tengo ocho años de no verla y ya con eso, ya lo único que me falta es ver a mi mamá. Pues que ella vea y que disfrute esta transición de lo que ha pasado todo este tiempo, del 2020 a la actualidad y disfrutar con ella, pues, que ella disfrute todos mis logros, consentirla y todo. Es lo que a mí me hace falta: ver a mi mamá.

Y a La More, ¿qué es lo que le hace falta todavía?



Pues creo que me hace falta mucho como La More. Porque uno nunca deja de pensar en crecer y siempre hacer nuevos proyectos. Realmente, a La More le hace falta mucho, mucho, mucho por cumplir muchas metas.