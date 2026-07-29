Benguché, el talismán de Olimpia en la Copa Centroamericana de Concacaf

Jorge Benguché volvió a demostrar que las competencias internacionales parecen sacar su mejor versión. El delantero del Olimpia abrió el camino en la victoria 2-0 sobre el Deportivo Mixco de Guatemala, en el debut de los albos en la Copa Centroamericana 2026, y con ese tanto alcanzó los 13 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo, además de ser el único futbolista que ha marcado en las cuatro ediciones de la competencia. Las cifras respaldan su rendimiento. Benguché fue el máximo artillero de la Copa Centroamericana 2025 con ocho anotaciones y ahora comenzó la edición 2026 ampliando su récord. Lo llamativo es que, cuando viste la camiseta del Olimpia en torneos de Concacaf, suele responder en los momentos importantes, convirtiéndose en el referente ofensivo de un equipo acostumbrado a disputar fases finales internacionales.

Su producción también ha sido positiva en la Copa de Campeones de la Concacaf. Aunque no presenta los mismos números que en la Copa Centroamericana, Benguché ha logrado aportar goles y asistencias en la máxima competencia de clubes de la región, enfrentándose a rivales de mayor jerarquía como clubes de la Liga MX y la MLS. Su capacidad para jugar de espaldas, ganar duelos físicos y atacar el área le permite ser un delantero que suele rendir cuando el ritmo de juego es más intenso. Sin embargo, esa efectividad no ha logrado trasladarla con la Selección Nacional de Honduras. Pese a acumular convocatorias en diferentes procesos y torneos oficiales, sus números con la Bicolor han sido discretos. Durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 disputó seis partidos sin marcar goles, tampoco anotó en la Copa Oro 2025 y, en general, su producción ofensiva ha estado lejos de la que registra con Olimpia en competiciones internacionales. LEA TAMBIÉN: Espinel confía en él: ¿Quién es Eduardo Romero, la nueva promesa del Olimpia? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

BENGUCHÉ SE CRECE CON OLIMPIA