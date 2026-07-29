Espinel confía en él: ¿Quién es Eduardo Romero, la nueva promesa del Olimpia?

Hay momentos que un futbolista jamás olvidará: el primer entrenamiento con el equipo mayor, la primera convocatoria y, sobre todo, el instante en el que debuta defendiendo los colores del club de sus amores. Para Eduardo Romero, ese recuerdo ya quedó grabado para siempre con el Olimpia. El canterano del Olimpia debutó oficialmente con el primer equipo durante la victoria 2-0 frente al Deportivo Mixco por la fecha 1 de la Copa Centroamericana. Un premio al sacrificio, la disciplina y el trabajo silencioso que realizó durante años en las categorías menores de la institución.

Romero es uno de esos futbolistas que conocen el significado de vestir la camiseta blanca desde muy pequeño. Pasó por el proceso formativo del club, superó cada etapa en las reservas y esperó con paciencia la oportunidad que tantos jóvenes anhelan, pero que pocos consiguen. Esa oportunidad llegó de la mano del entrenador Eduardo Espinel, quien una vez más volvió a demostrar que cree firmemente en el talento formado dentro de casa. El técnico no ha tenido miedo de mirar hacia las divisiones inferiores cuando necesita alternativas y, hasta ahora, la respuesta de los juveniles ha sido positiva.

Lejos de apostar únicamente por jugadores experimentados, Espinel ha convertido la cantera olimpista en una fuente constante de soluciones. Cada vez que un joven recibe el llamado al primer equipo, el mensaje es claro: el esfuerzo tiene recompensa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Así lo confirmó el mismo Espinel en conferencia de prensa previo al duelo ante Mixco: "Ellos (jóvenes) han trabajado muy duro y no va a ser la excepción en este partido. Hay jugadores que no van a poder estar y ahí es donde tienen que dar la cara algunos chicos jóvenes y demostrar por qué están en un grupo como Olimpia".

SUEÑO CUMPLIDO Y ESPINEL TIENE CONFIANZA

El debut de Eduardo Romero no solo representa un logro personal para el futbolista y su familia. También es una muestra de que el proyecto deportivo del club sigue apostando por el desarrollo de nuevos talentos, manteniendo viva una tradición que históricamente ha caracterizado a Olimpia.

En los últimos meses, varios futbolistas surgidos de las reservas han recibido la confianza del entrenador uruguayo. Nombres como Paguada, Bryan Cortés, Alessandro Puerto, David Flores y Anthony Ortiz ya tuvieron la posibilidad de mostrarse con el primer equipo, y ahora Eduardo Romero se suma a esa lista de jóvenes que buscan escribir su propia historia.

