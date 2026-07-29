Benguché responde a ganar un triplete con Olimpia, récord en Concacaf y Saprissa

El Toro pasó por zona mixta, habló del récord que consiguió, el siempre estar en el radar del Saprissa y también sobre la posibilidad de ganar un histórico triplete. Además respondió a los elogios de Eduardo Espinel.

Jorge Benguché se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa Centroamericana tras marcarle al Mixco en la victoria 2-0 de Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El partido se complicó, pero se sacaron los tres puntos

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"Sí, muy contento por el trabajo que el equipo realizó y gracias a Dios se dieron los tres puntos. Nada mejor que comenzar la Copa de esta manera".

Volvió a aparecer en la Copa Centroamericana ya son 13 goles como el máximo goleador histórico del torneo.

"Ya son varios tantos, eso me pone muy contento. El equipo en sí sale a dar lo mejor, por ahí se da la oportunida de anotar, uno siempre está pendiente al gol y todo se está dando".

En la previa se decía que Benguché iba a ser el goleador ¿Por qué te critican tanto?

"Es un tema del cual me mantengo al margen, el grupo es impresionante y por las críticas me mantengo tranquilo".

Espinel dijo en conferencia: Jorge es el mejor delantero que he dirigido ¿Qué te parecen estas palabras?

"Me ponen alegre, es la base del trabajo. Esas palabras llegan a motivarlo a uno y pues hay que seguir trabajando porque esto apenas comienza".

Siempre se menciona que te vas, se menciona al Saprissa, al final seguís aquí ¿Hay algo?

"Estoy enfocado acá, se escucha mucha cuestión, pero me matengo tranquilo, pero estoy enfoado acá".

Sos el referente para muchos jóvenes...

"Sí, se vienen bastantes partidos y hay muchos jóvenes talentosos que vienen bien y tratamos que todos esten enchufados porque les va a tocar y estoy seguro que les irá bien".