La More dispara contra sus críticos: "Como que Benguché fuera Michael Olise"

Un día después de ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Club Deportivo Choloma para el Torneo Apertura de la Liga Nacional, el portero "La More" volvió a generar conversación en las redes sociales al publicar un mensaje que muchos interpretaron como una crítica directa hacia Jorge Benguché, atacante del Olimpia. A través de su cuenta oficial de Facebook, La More compartió una imagen con el siguiente mensaje: "Asombrados por mi fichaje con el Club Deportivo Choloma si los delanteros de la Liga Nacional no golean a nadie, como que Benguche fuera Michael Olise".

La publicación no tardó en viralizarse entre los aficionados del fútbol hondureño, quienes reaccionaron con comentarios divididos. Mientras algunos respaldaron al nuevo futbolista del Choloma y consideraron que su fichaje merece una oportunidad, otros cuestionaron que utilizara el nombre de Benguché para expresar su opinión. El mensaje llega apenas un día después de que el Club Deportivo Choloma oficializara la incorporación del tiktoker La More. Jorge Benguché, por su parte, fue figura con Olimpia en el debut merengue en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Hasta el momento, Jorge Benguché no ha respondido al mensaje del nuevo fichaje del CD Choloma, por lo que la polémica permanece únicamente en las redes sociales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE LEA TAMBIÉN: Menjívar señala errores en la Copa Centroamericana: "No me gusta ser figura"

LA MORE FICHAJE DEL CHOLOMA

Ese objetivo finalmente se hizo realidad luego de que el Choloma confirmara oficialmente su fichaje mediante una publicación en sus redes sociales. El club maquilero, que regresó hace un año a la Liga Nacional y trabaja por consolidarse en la categoría, apuesta por una incorporación que trasciende lo deportivo y que también representa un importante impulso en materia de mercadeo e interacción con los aficionados.