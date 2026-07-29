Franklin Flores, sin pelos en la lengua: "Hemos trabajado en silencio para dar la sorpresa"

Con la mira puesta en conquistar el título del Torneo Apertura, el lateral izquierdo Franklin Flores aseguró que en Real España han trabajado en silencio durante la pretemporada para convertirse en uno de los equipos protagonistas del campeonato. El defensor reconoció que muchos no creen en el plantel aurinegro tras lo ocurrido en torneos anteriores, pero afirmó que el grupo ha corregido errores, fortalecido su preparación física y está convencido de que tiene las condiciones para sorprender y pelear por el objetivo que se han trazado: levantar la copa de campeón. Real España debuta ante Platense este viernes 31 de julio a las 7 de la noche.

DECLARACIONES DE FRANKLIN FLORES

Primeramente, ¿cómo se siente de cara al inicio del torneo?

Primeramente quiero agradecer a Dios por estar aquí en este lugar y por un día más de vida. Bueno, creo que nos hemos venido preparando en silencio para dar la sorpresa en este torneo. Hemos venido trabajando de la mejor manera y creo que estamos listos para afrontar el torneo que viene.

¿Trabajo físico y también algunos amistosos en esta pretemporada?

Sí, la verdad es que hemos hecho mucho trabajo físico. Físicamente estamos muy bien para arrancar el torneo. Y estamos muy ansiosos por comenzar y empezar a demostrar que vamos por el campeonato. Me llama la atención que decís que están trabajando para sorprender en este torneo. Muchos de repente no dan un peso por este Real España, por lo que ha pasado. ¿Ustedes cómo lo vieron desde adentro?

Sabemos que han sido momentos difíciles, pero hemos venido trabajando de la mejor manera. Sabemos que allá afuera hay muchos que no creen en nosotros, pero sabemos que también hay muchos que creen en nosotros. Así que vamos a dar la pelea por esas personas que creen en nosotros. Y para aquellos que no crean, empiecen a creer en nosotros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué creen que está haciendo diferente Real España para poder sorprender, como mencionas, en este torneo? Ya trabajan con el profe Justin desde hace varios años, conociendo el plantel. ¿Qué creen que está haciendo diferente en esta pretemporada?

Creo que hemos venido trabajando sobre lo que hemos fallado en torneos anteriores, para poder contrarrestarlo en este torneo y que nos pueda servir para poder lograr el objetivo. Creo que eso ha sido un paso muy importante. O sea, tratar de mejorar algunos errores que cometimos en el torneo pasado, que sabemos que estuvimos muy cerca de lograr el objetivo. Este torneo tiene que ser, sí o sí, lograr ese objetivo, que es ser campeón.