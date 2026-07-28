Motagua hace historia: marcó el primer gol de la Copa Centroamericana 2026

El Fútbol Club Motagua, vigente campeón de Honduras, anotó el primer gol de la Copa Centroamericana 2026, el torneo que reúne a los clubes más importantes de la región y que representa uno de los certámenes más prestigiosos de la Concacaf a nivel de clubes. El vigente campeón del fútbol hondureño comenzó su participación con autoridad y dejó clara su intención de ser protagonista al imponerse desde los primeros minutos frente al Verdes FC de Belice, en el FFB Stadium.

La primera anotación del certamen llegó apenas al minuto siete. El experimentado defensor hondureño Luis Vega fue el encargado de inaugurar el marcador tras convertir con gran categoría un lanzamiento de penal. La jugada se originó cuando el extremo panameño Jorge Serrano ingresó al área con peligro y fue derribado por un defensor rival. El árbitro central no dudó en señalar la pena máxima, desatando las protestas de los jugadores beliceños.