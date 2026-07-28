Sacaza rompe el silencio y revela por qué abandonó el club: "Tengo más pruebas..."

El atacante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró un audio de WhatsApp enviado por la propietaria de la vivienda donde residía. En el mensaje, la dueña le solicita que desocupe el inmueble debido a la falta de pago por parte del club verdolaga.

Luego del contundente comunicado emitido por el CD Marathón , en el que anunció acciones legales contra Cristian Sacaza por un supuesto incumplimiento de contrato, el futbolista decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales.

"Buenas noches. Lo estaba llamando para decirle que ayer fui a buscarlo y no estaba. Quería saber si va a seguir viviendo allí o no. Si no es así, por favor, desocupe la casa y déjeme cancelados los recibos de agua y luz. Como ni Marathón quiere pagar la deuda de los meses que ustedes han vivido allí, yo ya no puedo seguir asumiendo esas pérdidas. Ayer le llevaba el contrato para que me lo firmara, pero, la verdad, ya no. Prefiero que me desocupen la casa, porque esa gente no quiere pagar", expresa el mensaje compartido por Sacaza.

Además del audio, el futbolista acompañó la publicación con dos capturas de pantalla en las que se observa el pago de los recibos de energía eléctrica y agua potable, asegurando que cumplió con las obligaciones que le correspondían mientras ocupó la vivienda.

Cristian Sacaza también aseguró que posee más evidencia sobre lo ocurrido y cuestionó las críticas que ha recibido tras conocerse la postura oficial del club.

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"Tengo más pruebas (mensajes y llamadas) donde no están pagando la casa y la dueña me pidió desalojar. La gente habla y no saben qué es lo que realmente está pasando. Yo no asistí a dos entrenamientos, pero ya tenía que entregar la casa a la dueña. Yo pagué la luz y el agua, que es lo que me corresponde, y sobre lo demás nunca me dieron una respuesta", explicó el jugador.