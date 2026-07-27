Jugador abandona al Marathón y el club lo demandaría: esta es la razón

Un verdadero escándalo sacude al Club Deportivo Marathón cuando faltan apenas unos días para el inicio de la nueva temporada. La institución verdolaga confirmó que uno de los integrantes de su plantel dejó de presentarse a los entrenamientos sin autorización. La noticia fue dada a conocer por el propio Marathón mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, donde explicó que el futbolista Cristian Sacaza abandonó la disciplina del equipo el pasado viernes 24 de julio y, desde esa fecha, no ha regresado a los entrenamientos ni se ha reincorporado al grupo que dirige el cuerpo técnico.

La inesperada ausencia del jugador tomó por sorpresa a la dirigencia verdolaga, que se encontraba ultimando detalles para afrontar una nueva campaña con el objetivo de pelear por el título de la Liga Nacional. La situación obligó al club a actuar de inmediato al considerar que existe un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del futbolista. Ante este escenario, Marathón confirmó que en las próximas horas interpondrá una demanda formal ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), solicitando que se apliquen las máximas sanciones deportivas contempladas en la reglamentación vigente.

Además de las sanciones deportivas, la institución también buscará obtener el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios financieros que, según sostiene, fueron ocasionados por la salida inesperada del jugador, ya que su ausencia afecta directamente la planificación deportiva realizada para afrontar la nueva temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El caso podría convertirse en uno de los procesos más importantes del fútbol hondureño en los últimos meses, debido a las implicaciones legales que podría tener para ambas partes. Será el TNAF el organismo encargado de analizar la documentación presentada por el club y determinar si existió o no un incumplimiento contractual que amerite una sanción. Por ahora, el futbolista no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por Marathón ni ha explicado los motivos de su ausencia, mientras la incertidumbre continúa creciendo en el entorno verdolaga a pocos días de que ruede el balón en el campeonato.

El club verdolaga estará comenzando la temporada este jueves 30 de julio cuando se enfrenta al Herediano de Costa Rica en el regreso del cuadro sampedrano a la Copa Centroamericana de la Concacaf. Cabe señalar que Sacaza se unió al Marathón desde 2023 e inclusive posteriormente estuvo un buen tramo sin poder jugar ya que no era liberado. En la nueva era de Silvio Rudman como técnico, el propio Sacaza había sido tomado en cuenta como titular en varios de los juegos amistosos.

COMUNICADO ÍNTEGRO DEL MARATHÓN