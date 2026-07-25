Saíd Martínez recibe respaldo de la Concacaf y es seleccionado para nuevo desafío

El silbante catracho deberá alistar maletas para tomar un nuevo reto internacional, donde ya se lo ha hecho con destacada participación en la Leagues Cup, duelos que enfrentan los clubes mexicanos y de la MLS.

El destacado desempeño en el Mundial de United 2026 continúa reforzar el curriculum del árbitro hondureño Saíd Martínez , quien ha recibido el respaldo de las autoridades de la Concacaf para sus próximas competiciones.

En esta oportunidad, el torneo se llevará a cabo entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre y para ello, la Concacaf ha vuelto a confiar en los árbitros hondureños Saíd Martínez, Selvin Brown y Jefferson Escobar asistirán a una capacitación importante para repasar todas las reglas del juego entre el 27 y el 29 de julio.

La reciente participación del "Matemático" en la Copa del Mundo le abrió nuevamente las puertas para ser de la partida en este nuevo evento en el que ya lo ha hecho.

Otros de los silbantes hondureños que tendrán participación son: Cristian Ramírez, Roney Salinas, Gerson Orellana y Walter López trabajarán como asistentes de línea.



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Además, ya han sido seleccionados para la cabina del VAR a dos a dos árbitros con recorrido en la Liga Nacional: Nelson Salgado y Shirley Perelló, ambos con experiencia en torneos internacionales.



Cabe recordar que uno de los partidos más importantes de este torneo lo dirigió Saíd Martínez, quien estuvo presente en el debut de Leo Messi con el Inter de Miami.

