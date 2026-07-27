Copa Centroamericana 2026: así son los rivales de los clubes hondureños en su debut

La hora de la verdad llegó para Motagua, Olimpia y Marathón esta semana comienza su travesía en la nueva edición de Copa Centroamericana, un torneo donde nuestro fútbol ha quedado a deber, y en 2026 habrá una nueva oportunidad para reivindicarse. Las escuadras catrachas se han preparado para encargar este certamen; los azules han sumado cuatro elementos, los leones y los verdolagas siete.

Aún así, la tarea por alcanzar el título no será nada sencillo tomando en cuenta el crecimiento de equipo de Panamá, Nicaragua, Guatemala y los ticos que siempre son fuertes. Siempre es importante comenzar con pie derecho y por eso desglosaremos varios puntos de sus rivales.

- Verdes F.C.

El Motagua enfrentará por tercera vez al Verdes F.C. de Belice el martes a las 6:00 pm en el FFB Stadium de Belmopan por el grupo D. Los dos últimos resultados entre los dos equipos a terminado en goleadas a favor de los hondureños (0-5 y 1-4) todos jugados en tierras caribeñas, pero esta vez el equipo que ahora es dirigido por el español Rafa Berges. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La Máquina Verde de está tomando con mucha ambición esta Copa Centroamericana, quiere avanzar de la fase de grupos y por eso se ha reforzado fuertemente. Han sumado a siete jugadores procedentes de España, Uruguay, Argentina, Nicaragua y el mismo Belice.

- Deportivo Mixco

Los leones recibirán al Deportivo Mixco de Guatemala, que por primera vez participará en la Copa Centroamericana, y espera dejar una buena representación. El martes a las 8:00 pm se medirá ante el equipo más ganado de Honduras en el estadio Nacional Chelato Uclés. Los Chicharroneros juegan sus partidos como local en el estadio Santo Domingo de Guzmán, pero de manera alterna esta disputando sus encuentros en el conocido ‘Trébol’. Su entrenador es el guatemalteco Fabricio ‘El Chapa’ Benítez, quien tiene el puesto desde 2023. Para hacerle frente a este torneo ficharon al ex Comunicaciones, Lynner García, Cristian Jiménez, el mexicano Julio César Cruz y Fabián Cuero. Además juega un viejo conocido de la Liga Nacional, el brasileño Kennedy Rocha, jugó el Real España en 2023. Sus planteamientos más utilizados son el: 5-4-1 y el 5-3-2.

- CS Herediano