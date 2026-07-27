López señala a los favoritos a ganar la Copa Centroamericana y esto dijo de Verdes FC

Incluso fue más allá al señalar que ganar el certamen no responde a un tema personal, sino a la intención de transformar el fútbol regional: "No por el ego de decir 'tengo una Copa Centroamericana', sino por el deseo de hacer trascender y modificar algunos comportamientos de los jugadores de esta área".

El entrenador también explicó que uno de sus grandes objetivos es conquistar el torneo con una identidad de juego definida, más allá del simple resultado. López aseguró que desde su llegada a Centroamérica ha buscado demostrar que su metodología sí puede aplicarse en la región y que la Copa Centroamericana representa el escenario ideal para conseguirlo: "No se trata solo de ganar los partidos, se trata de hacerlo de una forma diferente", expresó.

Javier López dejó claro que Motagua asume la Copa Centroamericana de Concacaf con la obligación de pelear por el título, aunque reconoció el alto nivel de los rivales. El técnico español colocó entre los principales favoritos a clubes como Saprissa, Herediano, Alajuelense, Cartaginés, Municipal, Olimpia, Marathón, Real Estelí y FAS, pero también incluyó al conjunto azul entre los candidatos: "Si no te candidatean, te tienes que candidatar tú por lo que haces en el terreno de juego y por la ilusión y la ambición que debes tener en este torneo", afirmó.

Sobre la experiencia acumulada en ediciones anteriores, López aseguró que la principal lección ha sido competir siempre con mentalidad ganadora. El estratega considera que el peor error es jugar condicionado por el temor a una derrota, por lo que insistió en que Motagua debe asumir cada partido con personalidad desde el inicio: "No hay que tener miedo a perder; hay que tener la ambición y la ilusión de ganar, independientemente de cómo vaya el partido", señaló.

Inicia un nuevo reto, una nueva ilusión para ustedes, en lo personal siempre lo ha dicho, y para Motagua. ¿Cómo afronta esta Copa Centroamericana 2026?



Con mucha ilusión. Creo que tanto para la institución como para los jugadores, cuerpo técnico y afición es un torneo muy importante. Es el torneo más importante de la región, donde confluyen los 20 equipos que vienen de hacer las cosas muy bien en los torneos anteriores. Para nosotros es una oportunidad de reivindicarnos, una oportunidad de recuperar sensaciones positivas, empezando por el día de hoy. Es un torneo corto, un torneo en el que hay que acertar en todos los partidos, y empezamos por este partido en Belice, que sabemos que es muy importante para iniciar con buen pie el campeonato.

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¿Qué sabe de Verdes FC de Belice? ¿Qué sabe de este rival que va a enfrentar mañana?



Conocemos primero a su entrenador, que es español también. La verdad es muy bonito ver que cada vez hay más técnicos españoles viniendo a esta área. Me refiero a Rafa Vergés. He tenido la oportunidad de saludarlo en alguna ocasión por Instagram; ahí nos seguimos. No lo conozco personalmente y seguro que ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo. Mantiene la base del equipo que salió campeón en Belice y luego ha hecho cuatro o cinco incorporaciones muy interesantes. Hemos podido ver algunos de sus partidos de pretemporada. Conociendo a Vergés, me queda claro cuál va a ser su idea de juego: una idea española, tratando de tener el balón en todo momento, de presionar alto, de ser un equipo protagonista. Creo que conocemos mínimamente o tenemos la información necesaria para preparar el partido de la forma correcta y adecuada. Nosotros siempre somos un equipo que mira primero hacia sí mismo antes que a los demás. Evidentemente nos gusta conocer qué nos puede proponer el rival, pero la clave, como siempre, va a estar en lo que seamos capaces de hacer nosotros en el terreno de juego.

Profe, por la historia de Motagua, en este torneo hay tres finales perdidas. ¿Este torneo representa una misión especial, una espina para el equipo?



Hay que tener en cuenta que esas tres finales fueron con un formato diferente. El formato actual es novedoso en ese sentido. Queda claro que, en la región, Motagua ha sido, durante los últimos diez años, independientemente del formato del torneo, un equipo muy protagonista, especialmente en esos tres años consecutivos en los que disputó las finales. Ese es el protagonismo que queremos recuperar en el área, respetando siempre la jerarquía de todos los equipos a los que nos tenemos que enfrentar. Ahora se dice: "Belice, Verdes... fácil para Motagua". Pero el fútbol centroamericano ha demostrado que nada es fácil. Al revés. Antes uno decía México y pensaba que te iban a golear, y no es así. Lo vimos el año pasado, precisamente con Olimpia, que le compitió de tú a tú a un equipo mexicano. Y también ocurre cuando, a priori, parecemos superiores. La superioridad siempre hay que demostrarla en el campo, ese día y a esa hora. En nuestro caso lo tenemos que hacer el martes, en Belmopán, disputando un gran partido y consiguiendo el primer resultado que necesitamos para seguir con fe en esta fase.

¿Cómo llega el plantel, profesor, luego de haber pasado la página tras caer en la Supercopa? ¿Se mantiene únicamente la baja de Jefryn Macías o se suma alguna otra?



No, de bajas seguimos con Jefryn Macías y la de larga duración de Ricky. Llegamos habiendo superado un poco el duelo porque, como les dije el otro día, había mucha ilusión por lograr el primer título del año. No fue así. No hicimos un buen partido, no mostramos las señas de identidad que nos llevaron a ser campeones. Espero que ese tropiezo sirva también para darnos cuenta de que podemos ganar, perder o empatar, que son los tres resultados que puede ofrecer un partido de fútbol. Pero es importante recuperar esa intensidad, ese orden, esa disciplina y ese juego colectivo que realmente es el que nos lleva a poder ser campeones.

Usted lo ha dicho abiertamente: este torneo le genera una ilusión particular. ¿Lo asume así? ¿Tiene un deseo muy grande por ganar este torneo?



Sí. Cuando llegué a esta área, vine porque, lo digo abiertamente, todos los entrenadores me decían que el modelo de entrenamiento era muy bonito, pero que no era aplicable aquí. Entonces uno vino, en primera persona, a demostrar que sí era posible. Y uno quiere demostrarlo en el torneo más importante que hay, que es la Copa Centroamericana. Ya lo he dicho muchas veces: no se trata solo de ganar los partidos, se trata de hacerlo de una forma diferente. Esa diferencia genera un reto, genera un estímulo, al menos en mi caso. Para mí, ganar este torneo no responde al ego de decir "tengo una Copa Centroamericana", sino al deseo de hacer trascender, cambiar y modificar algunos comportamientos de los jugadores de esta área. Para mí es un reto profesional. Así lo afronto. Tuvimos la oportunidad con Antigua GFC, tuvimos la oportunidad con Motagua y ojalá en este tercer intento tengamos más resultados positivos para seguir avanzando en las fases, superar las dificultades que implica disputar un torneo de estas características y poder llevar a Motagua a la gran final.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha encontrado en esta área para implementar su modelo? Lo digo porque vi a la Sub-20 y está claro que el modelo europeo apuesta por mucha posesión, salida desde el portero con los pies, pero percibí poca profundidad y poca presión alta. Usted, que trabaja con el futbolista hondureño, ¿qué es lo más difícil que ha encontrado para implementar ese modelo europeo?



Mira, lo primero, antes que el fútbol, son los principios y los valores. El otro día la gente se sorprendía de que Motagua le hiciera el pasillo a Olimpia. Pues desde ahí empezamos. Empezamos desde la educación, desde saber ganar y saber perder, desde tener unos principios de respeto, educación y cultura deportiva. A partir de ahí empezamos a hablar de fútbol. Primero están la solidaridad, la confianza, la determinación, el trabajo en equipo, la educación y el respeto hacia el rival y hacia uno mismo. Después empezamos a construir todo lo demás, que es lo que luego la gente ve en el terreno de juego. Lo primero que hay que modificar son esos hábitos y esas conductas, darle normalidad a ciertas cosas, respetar lo que implica uno mismo y respetar lo que implica el rival. Y luego, a nivel futbolístico, es lógico que en un proceso de cambio sucedan dificultades. Lo vivimos también en Motagua. No fueron fáciles los primeros cinco o seis meses. Tampoco fueron fáciles el séptimo ni el octavo. Empezamos a ver la luz al final del túnel en el octavo, noveno y décimo mes. Yo creo que con la Selección va a pasar exactamente lo mismo. Afortunadamente, en el caso de la Selección, especialmente la absoluta, existe un proceso de cuatro años donde todas estas modificaciones y mejoras podrán ir desarrollándose por etapas. Eso hará más fácil que el futbolista hondureño y el equipo nacional vayan adquiriendo esa identidad poco a poco.

Me llama la atención eso de las etapas. ¿Qué etapa va a ser la más compleja para el técnico que llega a un nuevo país? Todos estos hábitos que usted ha mencionado, que muchos futbolistas no tienen y que nuestra liga tampoco tiene, ¿qué fase cree usted que puede ser la más complicada?



No, yo creo que la etapa inicial, porque los cambios más bruscos vienen al principio, en todo lo que implica adornar o enriquecer todo ese proceso de rendimiento que exige un futbolista profesional. Estos primeros meses seguro que van a ser los más complicados. Si se mantiene firme y logra ir dando pasos hacia adelante, yo creo que todo lo que viene después va a ser mucho más fácil. También ayuda que el jugador hondureño, poco a poco, vaya saliendo de estas fronteras. Ayuda igualmente que una parte importante del plantel esté integrada por jugadores jóvenes, que evidentemente siempre son más receptivos a estos cambios.

Profesor, hablando de esta Copa Centroamericana, ¿quiénes son, a su juicio, los principales candidatos para ganarla? ¿Y está Motagua entre esos candidatos?



No, por supuesto que sí. Al final siempre les digo que, si no te candidatean, te tienes que candidatar tú por lo que haces en el terreno de juego y por la ilusión y la ambición que debes tener en este torneo. Evidentemente, están los equipos de Costa Rica: Saprissa, Herediano y Alajuelense. Cartaginés se ha reforzado hasta los dientes; hoy por hoy es quizá el equipo que mejor se ha reforzado en toda el área. Luego están los equipos guatemaltecos, como Municipal, que es un equipo muy regular, con una plantilla muy consolidada desde hace muchos años y una identidad de juego también muy definida. Por supuesto, Olimpia y Marathón, que son nuestros rivales aquí en la Liga Nacional hondureña, mantienen una buena base de jugadores y también se han reforzado muy bien. En el caso de Marathón, además, se incorpora un técnico nuevo que conoce muy bien la institución. Siempre está Real Estelí, que es un equipo al que esta competición se le da extraordinariamente bien. Y siempre aparece algún equipo panameño que puede dar la sorpresa. En algún momento fue el CAI y en otro Plaza Amador. Yo creo que hay muchos candidatos, lo que demuestra la igualdad que tiene este torneo y la cantidad de equipos capaces de competir. También están los equipos salvadoreños. El FAS creo que hizo un torneo nacional muy bueno y también se ha reforzado muy bien. Yo creo que entre todos esos equipos debe estar el campeón, respetando siempre la jerarquía de Alajuelense, que es el tricampeón.

Profe, ¿qué aprendió en los dos torneos anteriores de esta Copa? ¿Qué le da la experiencia para afrontar uno nuevo y decir: "Estos errores no hay que cometerlos para llegar a una final"?



El principal aprendizaje es que siempre hay que tener la ilusión de ganar y la ambición de ganar, no el miedo a perder. Pasa mucho en este torneo que a veces empiezas de visita, terminas de local, estás haciendo un buen partido, queda poco tiempo y, de repente, te entra ese miedo a perder y acabas perdiendo. Creo que ese es el primer aprendizaje que nos tiene que dejar lo que sucedió el año pasado. No hay que tener miedo a perder; hay que tener la ambición y la ilusión de ganar, independientemente de cómo vaya el partido. También me queda claro, por la experiencia con Antigua GFC, que no hay rivales grandes ni pequeños. Todo está en tu cabeza y en la mentalidad con la que quieras afrontar el torneo. Antigua jugaba de una manera propositiva, transmitía confianza, seguridad y determinación. A lo mejor no era un equipo que muchos esperaban ver en esas instancias ni jugando de esa manera. Por lo tanto, la primera experiencia está en uno mismo, en la mentalidad que uno quiera tener: una mentalidad de crecimiento y de exposición. Tenemos un equipo joven, con jugadores que han ido mejorando su desarrollo personal y profesional, que pueden ser exportables al extranjero y que tienen que aprovechar este momento, esta oportunidad y la exposición que genera este torneo para ganarse un lugar fuera del país. Creo que eso es importante. Y también hay otros que deben consolidarse en la Selección Nacional.

Me llamó la atención cuando habló de los candidatos, prácticamente las grandes instituciones de Centroamérica. Hace unos días, Julio Gutiérrez dijo que en cuatro o cinco años lo más probable es que veamos una liga o una Superliga Centroamericana. ¿Qué le parece la idea de que exista una liga centroamericana y que las ligas locales pasen a ser una especie de segunda división para clasificar a esa competición? ¿Qué piensa de esa idea?



Bueno, yo creo que lo que hay que mejorar es la Copa Centroamericana, que es el torneo que reúne a todos. No creo que sea necesario crear una liga de ese tipo, porque ya lo hemos vivido en Europa y no ha tenido éxito. Evidentemente, y lo veo por la mentalidad de la gente, lo que el público quiere de todos esos equipos que mencioné anteriormente es ganar siempre el torneo nacional, ganar el campeonato de su país. Quitarle fuerza a ese torneo, yo creo, debilitaría la estructura interna de cada país. Lo que sí considero es que la Copa Centroamericana, que ha ido cambiando poco a poco de formato, podría tener más partidos y más competencia. Hay equipos que van a jugar solo cuatro partidos —esperemos que Motagua no sea uno de ellos— y ahí termina su participación. Que pueda haber más partidos y mayor competencia sería interesante, pero sin destruir lo que representan los torneos nacionales.