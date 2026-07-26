Exon Arzú, el nuevo legionario que emigró a Venezuela y jugará la Copa Libertadores

El caso más reciente es el de Exon Saturdino Arzú , extremo de 22 años, quien el sábado fue fichado por el Carabobo FC , vigente campeón de la Luga FUTVE, primera división de Venezuela.

Es muy alentador que cada vez son más los futbolistas hondureños que se marchan al exterior para potenciar sus habilidades, eso a mediano y largo plazo es beneficioso para la Selección Nacional y nuestras aspiraciones por volver a una Copa del Mundo.

La operación consistió en una compra definitiva del cuadro sudamericano al Houston Dynamo y su estadía en su nuevo equipo será por tres años. Otro dato importante es que el ex Real España jugará la Copa Libertadores 2027.

Pero quién es el legionario que jugará en suelo venezolano. Arzú Suazo nació en 2004 en el municipio costero de Balfate, Colón, y su sueño siempre fue ser futbolista es por eso que entre 2019 y 2020 decidió mudarse a San Pedro Sula para probar suerte con el Real España.

En las inferiores de la Máquina se consolidó como uno de los jugadores en proyección con mejor pinta y es por eso que lo ascendieron al primer equipo; sin embargo, no tuvo mucha oportunidad por la presión que ha habido en la institución por salir campeón, aún así, en el exterior ya le habían puesto el ojo.

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En 2024, el Houston Dynamo de la MLS cerró un préstamo con los sampedranos que tenía una opción de compra y después de 27 partidos, seis goles y tres asistencias fue ejecutada. Exon entrenaba en el primer equipo del cuadro naranja, pero se mantenía jugando en la filial y a mitad del 2025 fue cedido nuevamente a los aurinegros para que siguiera viendo minutos.

Esta noticia parecía mala en primera instancia para el extremo derecho, pero hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. El estar en el país le ayudó a acercarse a la Selección Nacional absoluto y vivir su soñado debut.