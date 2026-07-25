José Mario Pinto debuta en la Liga de Costa Rica enfrentando al Alajuelense

El campeonato Apertura de la primera división de Costa Rica se puso en marcha y los equipos de Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense empataron la noche de este sábado 1-1 en el Estadio Puente Piedra de Grecia. En este duelo en el que los hondureños José Mario Pinto y Alex López saltaron al terreno de juego siendo titulares con su club. López enfrentando a su ex equipo.

Los de casa se adelantaron por medio del paraguayo Renzo Carballo 29 minutos del partido y así mantuvieron el marcador, pero al final nos lo supieron retener. La escuadra manuda estuvo a punto de igualar el partido desde el punto penal, Ronaldo Cisneros fue el encargado de cobrar el tiro desde los once pasos, pero Leonel Moreira evitó el empate rojinegro. Al momento de esta acción se quiso entrar en dudo, pero el ex árbitro y ahora analista Henry Bejarano explicó: “Es falta dentro del área porque sujetan al jugador número 34 de Alajuelense. No entiendo cómo recurren al VAR si la falta está ahí, no hay nada que discutir”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE