¡Momentos de terror! futbolista del Inter de Miami se desplomó en pleno partido

Tras la jugada, el árbitro cobró penal para las Garzas, Luis Suárez convirtió el gol y le dedicó el festejo al ex futbolista de San Lorenzo .

La MLS continuó con su actividad este sábado, donde se vio un episodio de mucha tensión. El delantero argentino Germán Berterame, compañero de Lionel Messi en Inter Miami , debió ser retirado en ambulancia del Stade Saputo, ubicado en Montreal, tras una falta en el área que le provocó una dura caída.

El ex delantero de Monterrey no pudo reincorporarse a la cancha y tuvo que ser retirado en ambulancia para ser llevado a un hospital para que le hagan estudios.

Los jugadores de ambos equipos quedaron visiblemente afectados por el incidente que sufrió Berterame, quien arrancó como titular en el juego disputado en Montreal.

Germán Berterame recibió un pase dentro del área y cuando intentó cabecear el balón, el defensor Efraín Morales chocó cabezas con el mexicano, quien recibió la peor parte.

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Los futbolistas en la cancha de inmediato pidieron el ingreso del cuerpo médico, ya que Berterame estaba noqueado por el duro impacto que sufrió.

El árbitro central marcó pena máxima por la falta que recibió el delantero argentino naturalizado mexicano y Luis Suárez la transformó en gol para el Inter Miami.

El tanto del Pistolero Suárez fue suficiente para que el Inter Miami se llevara la victoria de Montreal en lo que fue el debut de Casemiro con las Garzas, que están a la espera de Lionel Messi.