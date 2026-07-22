David Ruíz y Luis Suárez amargan el debut de Lewandowski en la MLS

Un doblete de Luis Suárez amargó este miércoles el debut con Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski en un partido de la Major League Soccer (MLS) que acabó con victoria del Inter Miami por 3-2. El conjunto de Florida no tuvo en sus filas a Lionel Messi, quien descansa en Argentina tras caer en la final del Mundial ante España.

Luis Suárez celebró su centésimo partido con Inter Miami, primero al transformar un penalti que le cometieron a David Ruíz en la primera parte y ampliando a 2-1 en el segundo tiempo. La actuación de Suárez coincidió con el primer partido de Lewandowski en el Chicago Fire, equipo al que llegó este verano tras finalizar su vinculación con Barcelona. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El polaco, que cumplirá 38 años en agosto, no tuvo un partido brillante y fue sustituido a la hora. Se le vio falto de adaptación al ritmo más elevado y caótico de la MLS, y dirigió varios gestos airados a sus compañeros para reclamarles calma y juego en corto, en lugar de optar por el balón largo y el correcalles.

Por si Lewandowski tuviera dudas de dónde había aterrizado, apenas bastó un cuarto de hora para que se diera cuenta. Una cesión de un central del Inter Miami al guardameta Rocco Rios Novo, hoy titular por segunda vez en la temporada, abrió el marcador después de que el portero chutara al aire y el balón entrara a cámara lenta en las mallas. Aunque Chicago Fire empató en la segunda parte, y amenazó con el tercero, fue el Inter Miami quien se llevó el triunfo tras un tanto del canterano Preston Plambeck en el minuto 85. Lewandowski deberá esperar al 1 de agosto para debutar ante su público, pero antes volverá a jugar como visitante este sábado contra el New York City. El polaco no ha sido la única estrella en aterrizar este verano en la MLS. El francés Antoine Griezmann recaló en el Orlando City, mientras que el Inter Miami anunció este miércoles el fichaje del mediocentro brasileño Casemiro.