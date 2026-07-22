OFICIAL: Casemiro ficha por el Inter Miami de Messi; este es el contrato que firmó

El Inter Miami de Messi anunció de manera oficial el fichaje del mediocampista brasileño Casemiro, quien llega como agente libre tras finalizar su etapa en el Manchester United y luego de disputar el Mundial 2026. El experimentado volante, cinco veces campeón de la UEFA Champions League, firmó un contrato hasta la conclusión de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para extender su vínculo hasta junio de 2029.

El club informó además que el futbolista se incorporará al equipo una vez reciba su visa P-1, requisito necesario para poder competir en Estados Unidos. Como parte de la operación, Inter Miami adquirió del LA Galaxy la prioridad de descubrimiento sobre el jugador. Casemiro aseguró que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta del conjunto de Florida y expresó su deseo de aportar desde el primer día: "Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí". El mediocampista brasileño también agradeció la confianza que recibió por parte de la institución y prometió entregarse al máximo dentro y fuera del campo: "Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El propietario gerente de Inter Miami, Jorge Mas, señaló que la incorporación del internacional brasileño representa la ambición que mantiene la institución de seguir creciendo y competir al más alto nivel: "La llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial". Mas también destacó la trayectoria y el liderazgo del mediocampista, convencido de que encaja perfectamente con el proyecto del club: "Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia".