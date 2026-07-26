¿Qué fue de Jerry Bengtson? Esta es la actualidad del goleador de la Liga Nacional

La carrera del máximo rompe redes de la Liga Nacional, Jerry Ricardo Bengtson, está cerca de llegar a su epílogo y es que a falta de cinco días para que arranque el torneo Apertura 2026-2027 sigue sin tener su futuro definido. El originario de Santa Rosa de Aguán, Colón, puede presumir que nadie en el futbol liguero tiene más goles que él, vistiendo la camisa del Olimpia llegó a 206 tantos, pero a pesar de eso no hubo un acuerdo de renovación. Luego de finalizar su participación con los albos el torneo Clausura donde fueron eliminados en las triangulares, ariete de 39 años desapareció del foco público, pero mediante indagaciones Diario DIEZ ha conocido un poco de su actualidad.

A Jerry Bengtson le llegaron tres propuestas de clubes de Liga Nacional, las cuales desde su parecer se encuentran muy alejadas de las pretensiones del jugador. Equipos como Olancho FC y uno de los de San Pedro Sula mostraron interés en los servicios del experimentado catracho, pero el tema económico hizo que no hubiera un acuerdo entre ambas partes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Bengtson Bodden está claro que tiene una edad avanzada, pero cree que ha logrado mucho en el balompié hondureño y que puede dar aún más y si no recibe una oferta que le tiente o llame la atención no descarta colgar los botines.

- La carrera de Jerry Bengtson -

Jerry Bengtson debutó en la Liga Nacional en 2007 vistiendo los colores del Vida de La Ceiba, luego dio el salto a un grande del país como lo es Motagua. Se convirtió en legionario en 2012 cuando firmó por por dos años con el New England Revolution de la MLS, luego fue al Club Atlético Belgrado de Argentina.