Honduras cae ante Jamaica: la Mini H deja escapar puntos en el Premundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Honduras cayó derrotada 1-2 ante Jamaica en el Premundial Sub-20 de Concacaf, torneo en el que buscará asegurar uno de los boletos tanto para la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
MINUTO A MINUTO
MIN 90+6 - ¡FINALIZÓ EL PARTIDO! LA MINI H DEBUTA CON EL PIE IZQUIERDO EN EL PREMUNDIAL SUB-20 DE CONCACAF.
MIN 90+5 - ¡GOOOOOL DE JAMAICA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!
MIN 74 ¡GOOOOOL DE HONDURAS! Víctor Salazar anotó el tanto tras espectacular asistencia de Nicolás Balbas que se quitó varias marcas, asistió a su compañero con enorme pase en profundidad y Salazar tras ingresar al área fusiló al portero de Jamaica.
8:03 PM - ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! Honduras cae 0-1 ante Jamaica y debe de remontarle a los caribeños en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
---------------------------------------------------
MIN 45+3 - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! La Mini H se va al descanso con el marcador en contra ante Jamaica.
MIN 45 - Se añaden tres minutos en el primer tiempo.
MIN 35 - Honduras está perdiendo 0-1 ante Jamaica por el Premundial Sub-20 de Concacaf.
MIN 26 - ¡PERDONA HONDURAS! Bombazo desde larga distancia de Alfredo Rodríguez y el balón pasa rozando el palo.
MIN 22 - ¡GOL DE JAMAICA! Los caribeños anotan el 1-0 ante Honduras por el Premundial Sub-20 de Concacaf.
7:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! La Mini H ya juega ante Jamaica en su debut en el Premundial Sub-20.
- EL 11 TITULAR DE HONDURAS: Alan Cury, Kevin Pérez, Alfredo Rodriguez, Kendry Villafuerte, Jeffrey Ramos, Víctor Salazar, David Flores, Richard Martínez, Arbin Medrano, Mike Arana, Sam Valle.
- En la previa por el grupo de Honduras: Canadá goleó 3-0 a Panamá.
- La Bicolor llega al torneo con una base importante de futbolistas de la Liga Nacional, complementada por varios legionarios, entre ellos Allan Cury (CF Damm, España), Kendry Villafuerte (Inter Miami, Estados Unidos), José Rodríguez (FC Barcelona, España), Richard Martínez (Girona, España), Nicolás Balbás (RC Deportivo, España) y Sam Valle (SYC, Estados Unidos). No obstante, el equipo también sufrirá bajas sensibles. Luis Suazo, Keyrol Figueroa, Dereck Moncada y Víctor Vandenbroucke no podrán disputar el torneo tras no recibir el permiso de sus respectivos clubes.