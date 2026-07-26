Honduras cae ante Jamaica: la Mini H deja escapar puntos en el Premundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Honduras cayó derrotada 1-2 ante Jamaica en el Premundial Sub-20 de Concacaf, torneo en el que buscará asegurar uno de los boletos tanto para la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

MINUTO A MINUTO

MIN 90+6 - ¡FINALIZÓ EL PARTIDO! LA MINI H DEBUTA CON EL PIE IZQUIERDO EN EL PREMUNDIAL SUB-20 DE CONCACAF.



MIN 90+5 - ¡GOOOOOL DE JAMAICA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!



MIN 74 ¡GOOOOOL DE HONDURAS! Víctor Salazar anotó el tanto tras espectacular asistencia de Nicolás Balbas que se quitó varias marcas, asistió a su compañero con enorme pase en profundidad y Salazar tras ingresar al área fusiló al portero de Jamaica.



8:03 PM - ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! Honduras cae 0-1 ante Jamaica y debe de remontarle a los caribeños en el Premundial Sub-20 de Concacaf.



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MIN 45+3 - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! La Mini H se va al descanso con el marcador en contra ante Jamaica.



MIN 45 - Se añaden tres minutos en el primer tiempo.



MIN 35 - Honduras está perdiendo 0-1 ante Jamaica por el Premundial Sub-20 de Concacaf.



MIN 26 - ¡PERDONA HONDURAS! Bombazo desde larga distancia de Alfredo Rodríguez y el balón pasa rozando el palo.



MIN 22 - ¡GOL DE JAMAICA! Los caribeños anotan el 1-0 ante Honduras por el Premundial Sub-20 de Concacaf.