Honduras: primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¡Histórico! El taekwondista Derek Midence le regaló una inmensa alegría a Honduras al conquistar este domingo en Santo Domingo la primera medalla para la delegación catracha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras asegurar, como mínimo, la presea de plata y avanzar a la gran final de la categoría -54 kilogramos. En una semifinal cargada de intensidad y emoción, Derek se enfrentó al venezolano Juan Grimaldo, protagonizando un combate de alto nivel que mantuvo a todos al borde de sus asientos.

Con determinación, inteligencia y una impecable exhibición técnica, Midence logró imponerse 2-1, demostrando que el trabajo, disciplina y el sacrificio de años pueden dar frutos en los escenarios más importantes del deporte regional. Derek mostró una gran capacidad para sobreponerse a la presión, manteniendo la calma en los momentos decisivos y dejando claro por qué es uno de los máximos referentes del taekwondo hondureño. Su actuación despertó el orgullo de toda una nación que siguió de cerca cada instante del combate. "Estamos orgullos de vos y de todo tu esfuerzo, llevas con orgullo esas bandera", señaló el Comité Olímpico Hondureño en sus redes sociales oficiales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con esta clasificación, Honduras ya tiene asegurada su primera medalla en la competición, un resultado que representa mucho más que un logro individual.

EJEMPLO DE PERSEVERANCIA

El nombre de Derek Midence ya está ligado a las grandes gestas del deporte hondureño. En los Juegos Centroamericanos de 2025, el taekwondista conquistó la medalla de oro, una actuación que confirmó su enorme talento y lo consolidó como uno de los atletas más destacados del país. Ahora, vuelve a demostrar que está preparado para competir entre los mejores, manteniendo intacta la ambición de seguir haciendo historia. Detrás de sus triunfos existe una historia de vida marcada por la superación. Durante su adolescencia enfrentó momentos muy difíciles, llegando a involucrarse en la calle y lidiando con problemas relacionados con el consumo de alcohol y las drogas, circunstancias que pudieron cambiar para siempre el rumbo de su vida.