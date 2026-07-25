Honduras brilla en atletismo y aguas abiertas: así le fue en el segundo día en los JCC

La delegación de Honduras completó una intensa segunda jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dejando actuaciones destacadas en disciplinas como aguas abiertas, atletismo, ajedrez y ráquetbol. Los atletas catrachos volvieron a demostrar entrega y compromiso frente a algunos de los mejores exponentes de la región. Una de las presentaciones más sobresalientes llegó en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas, disputada en el Mar Caribe. Josué Matute firmó una brillante actuación al finalizar en la novena posición de la rama masculina con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 38 segundos, compitiendo de principio a fin con determinación y resistencia. En la categoría femenina, Francis Escobar también dejó una grata impresión al ubicarse en el puesto 12 tras detener el cronómetro en 2 horas, 46 minutos y 23 segundos, consolidándose entre las mejores nadadoras del área.

En el ajedrez también comenzó la actividad para Honduras con la participación de Valeria Viana y Leslie Torres, quienes iniciaron su camino en busca de resultados importantes. Ambas ajedrecistas afrontaron el arranque del torneo con la misión de representar dignamente al país y luchar por avanzar en una competencia que reúne a los mejores talentos de Centroamérica y el Caribe. El atletismo también regaló una de las noticias más positivas de la jornada para Honduras y sus seleccionados en Remo, gracias a Elián Ávila, quien logró clasificar a la Final A después de competir en la serie más rápida y exigente del día, posición que lo pone en la final contra México, Cuba, Venezuela y República Dominicana. Por su parte, Andrea Ramos protagonizó un sólido cierre en las eliminatorias, resultado que le permitió asegurar un lugar en la Final B, donde buscará seguir destacando. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE