CONDEPOR y Embajada de Brasil avanzan hacia un histórico convenio deportivo

Como parte de este proceso, el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, sostuvo una reunión de trabajo con la embajadora de Brasil en Honduras, Andrea Saldanha Watson. Este encuentro representó la segunda reunión entre ambas autoridades en lo que va del año, reafirmando el interés mutuo de consolidar una alianza estratégica.

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa fortaleciendo sus relaciones internacionales tras avanzar en las gestiones para concretar el primer convenio de cooperación deportiva entre Honduras y la República Federativa de Brasil. La iniciativa busca impulsar el crecimiento del deporte hondureño mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

Durante la jornada se analizaron diferentes proyectos enfocados en la formación y capacitación de atletas, entrenadores, preparadores físicos y federaciones deportivas. La cooperación permitirá que Honduras aproveche la experiencia de Brasil, reconocido internacionalmente como una de las grandes potencias del deporte.

Las autoridades destacaron que este acuerdo forma parte de la visión impulsada por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, orientada a establecer alianzas internacionales que generen nuevas oportunidades para elevar el nivel competitivo y el desarrollo integral del deporte nacional.

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Finalmente, , el cual abrirá nuevas puertas para el fortalecimiento de las distintas disciplinas deportivas en Honduras y favorecerá el crecimiento de las futuras generaciones de atletas.