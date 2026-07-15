Honduras juramenta delegación que va a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación olímpica de Honduras fue juramentada oficialmente este martes en Casa Presidencial por el presidente de la República, Nasry Asfura, en un acto que marcó el inicio del camino hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el país buscará destacar con la representación más numerosa de su historia.

Los atletas recibieron el compromiso de portar con orgullo la bandera nacional y representar al país con entrega y disciplina en la cita regional, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Los abanderados encabezarán una misión que buscará dejar en alto el nombre de Honduras en cada competencia.

La edición de Santo Domingo será histórica para el deporte hondureño, ya que se proyecta la participación de 140 deportistas y una delegación cercana a las 170 personas, entre atletas, entrenadores, delegados, personal técnico y jefatura de misión, superando cualquier registro anterior del país en estos Juegos.