Honduras juramenta delegación que va a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La delegación olímpica de Honduras fue juramentada oficialmente este martes en Casa Presidencial por el presidente de la República, Nasry Asfura, en un acto que marcó el inicio del camino hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el país buscará destacar con la representación más numerosa de su historia.
Los atletas recibieron el compromiso de portar con orgullo la bandera nacional y representar al país con entrega y disciplina en la cita regional, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Los abanderados encabezarán una misión que buscará dejar en alto el nombre de Honduras en cada competencia.
La edición de Santo Domingo será histórica para el deporte hondureño, ya que se proyecta la participación de 140 deportistas y una delegación cercana a las 170 personas, entre atletas, entrenadores, delegados, personal técnico y jefatura de misión, superando cualquier registro anterior del país en estos Juegos.
Honduras competirá en 27 disciplinas, entre ellas natación, aguas abiertas, atletismo, boxeo, ciclismo, judo, karate, lucha, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol de playa, tiro con arco, remo, canotaje, esgrima, gimnasia artística, patinaje de velocidad, skateboarding, ajedrez, eSports, ecuestre, ráquetbol y natación en piscina. La única ausencia será el fútbol, luego de que la Selección Sub-21 no lograra clasificarse a través de Concacaf.
Entre los atletas llamados a luchar por medallas destacan nombres como Diego Dulieu, Gabriel Martínez, Valeria Viana, André Parro, Elian Ávila, Sheylle López, Natalie Espinal y Kevin Mejía, quienes llegan como algunas de las principales cartas hondureñas para subir al podio.
Las competencias estarán distribuidas en cinco grandes zonas de República Dominicana: el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Clúster Metropolitano, el Parque del Este, la Zona Norte y la Zona Este, escenarios que albergarán las diferentes disciplinas del certamen regional.
En el acto también participaron autoridades deportivas, entre ellas representantes del Comité Olímpico Hondureño, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), entrenadores y miembros de la jefatura de misión.
Con una delegación récord y altas expectativas, Honduras inicia la cuenta regresiva para una nueva cita del ciclo olímpico con la ilusión de incrementar su cosecha de medallas y seguir impulsando el crecimiento del deporte nacional en el ámbito internacional.