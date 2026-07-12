Alejandro Alvarado rompe barreras y logra un hito para el bádminton hondureño

El bádminton hondureño dio un paso importante en su crecimiento internacional luego de una destacada participación en el III Torneo Junior Internacional U19, certamen que reunió a jóvenes promesas de la región y permitió a los atletas nacionales medir su nivel frente a destacados rivales. La representación catracha estuvo integrada por cinco deportistas, dos mujeres y tres hombres, quienes afrontaron cada compromiso con determinación y el propósito de seguir acumulando experiencia en competencias avaladas por la Federación Mundial de Bádminton (BWF).

La gran noticia para Honduras llegó gracias a Alejandro Alvarado, quien escribió una página dorada para este deporte al conseguir el primer triunfo BWF en la historia del país. El resultado se convierte en un precedente histórico para el bádminton nacional. Este logro refleja el avance que ha tenido la disciplina en los últimos años, producto del trabajo técnico que impulsa la Federación Nacional de Bádminton de Honduras y del compromiso de sus atletas por elevar el nivel competitivo en eventos internacionales.

El Comité Olímpico Hondureño destacó el esfuerzo realizado por toda la delegación durante el III Torneo Junior Internacional U19 y subrayó la importancia de que los jóvenes continúen participando en este tipo de competencias para fortalecer su proceso de formación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con la histórica victoria de Alejandro Alvarado y la actuación del resto de la delegación, Honduras continúa consolidando su crecimiento en el bádminton, ganando confianza en el ámbito internacional y abriendo nuevas oportunidades para las futuras generaciones de este deporte.