COH, COI y Condepor impulsan el deporte con una exitosa Carrera Olímpica 5K 2026

¡Una tremenda fiesta! Así se vivió la Carrera Olímpica 5K con el respaldo de Condepor, COI y el Comité Olímpico Hondureño.
El deporte volvió a reunir a cientos de hondureños en una jornada llena de energía durante la exitosa realización de la Carrera Olímpica 5K 2026, organizada por el Comité Olímpico Hondureño.
La actividad contó con el respaldo del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), fortaleciendo el compromiso con el desarrollo deportivo.
Atletas, familias y aficionados al ejercicio participaron en el evento, que tuvo como objetivo fomentar la actividad física y promover una vida saludable entre la población.
Además de la competencia, la jornada sirvió para difundir los valores del olimpismo, incentivando el respeto, la amistad y la excelencia a través del deporte.
CONDEPOR tuvo una destacada participación al dirigir el calentamiento previo con una dinámica clase de aeróbicos y zumba para todos los asistentes.
Como parte de su respaldo a la carrera, CONDEPOR realizó la entrega de camisetas a los atletas inscritos, reforzando su apoyo a este tipo de iniciativas deportivas.
El ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, felicitó al Comité Olímpico Hondureño por la organización del evento y destacó el éxito alcanzado durante la actividad.
Asimismo, reafirmó la disposición de CONDEPOR para continuar trabajando de manera conjunta en proyectos que impulsen el crecimiento del deporte nacional.
El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, también estuvo presente durante la carrera, acompañando a los competidores y participando en la ceremonia de premiación.
Las diferentes categorías fueron reconocidas al finalizar la competencia, premiando el esfuerzo y compromiso de quienes formaron parte de esta edición.