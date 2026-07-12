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COH, COI y Condepor impulsan el deporte con una exitosa Carrera Olímpica 5K 2026

El ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, felicitó al Comité Olímpico Hondureño por la organización del evento y destacó el éxito alcanzado durante la actividad.

12 de julio de 2026 a las 16:06
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¡Una tremenda fiesta! Así se vivió la Carrera Olímpica 5K con el respaldo de Condepor, COI y el Comité Olímpico Hondureño.

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El deporte volvió a reunir a cientos de hondureños en una jornada llena de energía durante la exitosa realización de la Carrera Olímpica 5K 2026, organizada por el Comité Olímpico Hondureño.
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La actividad contó con el respaldo del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), fortaleciendo el compromiso con el desarrollo deportivo.
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Atletas, familias y aficionados al ejercicio participaron en el evento, que tuvo como objetivo fomentar la actividad física y promover una vida saludable entre la población.
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Además de la competencia, la jornada sirvió para difundir los valores del olimpismo, incentivando el respeto, la amistad y la excelencia a través del deporte.
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CONDEPOR tuvo una destacada participación al dirigir el calentamiento previo con una dinámica clase de aeróbicos y zumba para todos los asistentes.
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Como parte de su respaldo a la carrera, CONDEPOR realizó la entrega de camisetas a los atletas inscritos, reforzando su apoyo a este tipo de iniciativas deportivas.
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El ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, felicitó al Comité Olímpico Hondureño por la organización del evento y destacó el éxito alcanzado durante la actividad.
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Asimismo, reafirmó la disposición de CONDEPOR para continuar trabajando de manera conjunta en proyectos que impulsen el crecimiento del deporte nacional.
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El viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, también estuvo presente durante la carrera, acompañando a los competidores y participando en la ceremonia de premiación.
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Las diferentes categorías fueron reconocidas al finalizar la competencia, premiando el esfuerzo y compromiso de quienes formaron parte de esta edición.
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