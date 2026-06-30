LeBron James deja a los Lakers y sacude el mercado de la NBA: ¿Se retirará?

LeBron James pondrá fin a su etapa con Los Angeles Lakers. El histórico alero decidió no continuar con la franquicia angelina y se convertirá en agente libre durante la presente temporada baja, una noticia que sacude por completo el mercado de la National Basketball Association.

La información fue revelada inicialmente por el periodista Shams Charania, de ESPN, quien señaló que el representante del jugador, Rich Paul, comunicó a los Lakers la decisión del cuatro veces campeón de explorar nuevas opciones. Posteriormente, la agencia Klutch Sports Group confirmó la noticia.

A sus 41 años, James dejó claro tras la eliminación de los Lakers en los pasados playoffs que aún no había definido su futuro. Sin embargo, los reportes indican que el máximo anotador en la historia de la NBA no contempla el retiro y disputará su temporada número 24, ampliando el récord de longevidad en la liga.