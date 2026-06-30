LeBron James deja a los Lakers y sacude el mercado de la NBA: ¿Se retirará?

LeBron James pondrá fin a su etapa con Los Angeles Lakers. El histórico alero decidió no continuar con la franquicia angelina y se convertirá en agente libre durante la presente temporada baja, una noticia que sacude por completo el mercado de la National Basketball Association.
La información fue revelada inicialmente por el periodista Shams Charania, de ESPN, quien señaló que el representante del jugador, Rich Paul, comunicó a los Lakers la decisión del cuatro veces campeón de explorar nuevas opciones. Posteriormente, la agencia Klutch Sports Group confirmó la noticia.
A sus 41 años, James dejó claro tras la eliminación de los Lakers en los pasados playoffs que aún no había definido su futuro. Sin embargo, los reportes indican que el máximo anotador en la historia de la NBA no contempla el retiro y disputará su temporada número 24, ampliando el récord de longevidad en la liga.
La salida del veterano ha disparado las especulaciones sobre su próximo destino. Uno de los escenarios más comentados es un posible regreso a Cleveland Cavaliers, la franquicia con la que conquistó el histórico campeonato de 2016. No obstante, equipos como los Golden State Warriors también aparecen entre los candidatos con capacidad salarial para intentar ficharlo.
LeBron cierra un ciclo de ocho temporadas con los Lakers, donde conquistó el campeonato de 2020 en la denominada "burbuja" y alcanzó varios hitos individuales, entre ellos convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. Sin embargo, la organización no logró volver a competir por otro título en los años siguientes.
Ni siquiera la incorporación de Luka Dončić en el impactante traspaso de 2025 fue suficiente para devolver a los Lakers a la élite. La franquicia quedó eliminada esta temporada tras ser barrida por el Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs, poniendo punto final a una era marcada por grandes logros individuales, pero con un balance colectivo por debajo de las expectativas.