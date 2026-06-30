De una malformación y recibir la peor traición de su novia a figura del Mundial

La familia se estableció en la calle Europa y Akram e Ismael empezaron a jugar en el Club Deportivo Can Parellada. Es un club que años antes ya había sido la cuna de Albert Luque, exjugador del Deportivo de la Coruña entre otros equipos y de la selección española, o de Vicky Losada, campeona de la Liga de Campeones con el Barça.