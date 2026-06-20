Rumbo al Juego de las Estrellas: Mauricio Dubón en modo colosal con Atlanta

El pelotero hondureño atraviesa uno de los momentos más consistentes de la temporada y volvió a ser protagonista la noche del viernes en el Truist Park, donde Atlanta derrotó 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee ante más de 40 mil aficionados por el inicio de la serie particular.

El hondureño Mauricio Dubón sigue respondiendo con el bate y su nombre comienza a ganar más fuerza entre los candidatos para representar a los Bravos de Atlanta en el Juego de las Estrellas 2026.

En un partido cerrado, Dubón conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió las anotaciones de Ozzie Albies y Jorge Mateo, mientras Matt Olson avanzó hasta la segunda base. La conexión del catracho puso el 2-1 momentáneo en la pizarra y terminó siendo una de las jugadas determinantes para la victoria de los Bravos.

El triunfo consolidó a Atlanta en la cima de la División Este de la Liga Nacional con marca de 47 victorias y 27 derrotas, perfilándose como uno de los principales candidatos para disputar la postemporada.

Mientras el equipo sueña con octubre, Dubón también mantiene viva una aspiración personal: estar presente en el Juego de las Estrellas de la MLB, un acontecimiento que puede ser histórico.

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En el primer corte de las votaciones, el hondureño rondó los 400 mil votos y logró ubicarse dentro del Top-10 entre los jardineros de la Liga Nacional. La primera fase de la elección concluirá el próximo 25 de junio.

Los números respaldan la candidatura del utility hondureño. Actualmente acumula una racha de ocho partidos consecutivos conectando imparables, una muestra de la regularidad que ha exhibido durante toda la campaña.

Tras 70 encuentros disputados, Dubón registra promedio de bateo de .259, producto de 67 hits en 259 turnos oficiales. Además, suma 29 carreras anotadas, 13 dobles, dos triples, siete cuadrangulares y 42 carreras impulsadas.

Con Atlanta dominando su división y el hondureño aportando tanto a la ofensiva como a la defensiva, las próximas semanas serán clave para definir si Dubón logra dar el salto definitivo y convertirse en uno de los representantes de los Bravos en el clásico de mitad de temporada.

Los Bravos de Atlanta continuarán hoy (2:10 pm) y este domingo (11:35 am) su serie de tres juegos ante Milwaukee y luego de lunes a miércoles medirse ante los Padres de San Diego.



Aquí pueden votar por Mauricio Dubón rumbo al Juegos de las Estrellas de la MLB: